Miliarderzy domagają się obalenia Donalda Trumpa. Wśród ich liderów „Król Pornografii”. Kto doniesie zarobi gigantyczną kasę

Jeden z największych darczyńców i aktywistów Partii Demokratycznej, Tom Steyer, wezwał na kongresie jej członków do walki o impeachment prezydenta Trumpa. Z kolei Larry Flynt, założyciel popularnego „Hustlera” zaoferował 10 milionów dolarów za informacje, które przyczynią się do obalenia Trumpa.

W liście opublikowanym przez gazetę New York Times czytamy, że Trump powinien zostać poddany procedurze impeachmentu, ponieważ jak przekonuje Steyer nadużył on zaufania opinii publicznej oraz przekroczył dopuszczalne przez Kongres standardy.

Mężczyzna uważa również, że Demokraci powinni przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie przed wyborami uzupełniającymi w 2018 roku.

To nie jest czas na cierpliwość. Donald Trump nie nadaje się na ten urząd. Jest oczywistym dla wszystkich, że nie istnieją żadne powody, by wierzyć, że on może być dobrym prezydentem – tymi słowami odniósł się do wypowiedzi Dianne Feinstein, senator Kalifornii, która odniosła się do kwestii impeachmentu w sierpniu prosząc o zaniechanie pochopnych działań i wykazanie się cierpliwością w stosunku do prezydentury Trumpa.

Mam tylko nadzieję, że ma zdolność uczenia się i zmiany. Jeśli tak, to może być dobrym prezydentem – dodała.

Steyer rozważa rzucenie wyzwania Feinstein w 2018 roku lub kandydowanie na urząd gubernatora Kalifornii po zakończeniu kadencji Jerry’ego Browna.

Z kolei Flynt, założyciel „Hustlera” oferuje 10 milionów dolarów za niezaprzeczalne dowody, które pomogą mu obalić Donalda Trumpa. Miliarder zarzuca Trumpowi wiele rzeczy, m.in. nepotyzm, zatrudnianie osób bez kompetencji czy eskalowanie konfliktu na Półwyspie Koreańskim. Wydaje się jednak, że jeżeli Flyntowi faktycznie leży na sercu „dobro kraju” powinien bardziej sypnąć groszem, w końcu co znaczy te 10 milionów przy jego majątku.

