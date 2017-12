Miliony osób w poważnym niebezpieczeństwie. Ogień pochłania wszystko na swojej drodze [VIDEO]

Kalifornie znów trawią płomienie. To już kolejny tak duży pożar w tym roku. Strażacy nie są w stanie zapanować nad żywiołem, który dzięki sprzyjającym wiatrom szybko przesuwa się w kierunku kolejnych osiedli.

Władze podjęły decyzję o ewakuacji zagrożonych obywateli. W akcji gaśniczej biorą udział samoloty. W kilku miastach brakuje prądu. Pożary muszą być szybko opanowane, tak by nie rozprzestrzeniły się na cały stan, w którym mieszka blisko 40 milionów osób.

Jak podaje Los Angeles Times, ogień zniszczył do tej pory ok. 150 budynków. Władze nakazały ewakuację 27 tys. ludzi. Wszystko z powodu silnego wiatru, który wzmacnia płomienie. Wiejący z prędkością prawie 80 km/h znacznie utrudnia akcję gaśniczą. Do walki z żywiołem stanęło ponad 500 strażaków, których wspierają samoloty i helikoptery.

Jak dotąd akcja nie przynosi spodziewanych rezultatów. Kapitan Ziegler ze straży pożarnej stwierdził, że władze i straż przygotowywały się do nowej fali pożarów. Dzięki temu dość szybko udało się podjąć odpowiednie działania.

Akcja strażaków osłoniła część zagrożonych domów. Dała również odpowiedni czas na ewakuację zagrożonych. Wielu ludzi pożar zastał w domach. Nie było czasu na ratowanie dobytku. Jak dotąd poinformowano o jednej ofierze żywiołu.

Jest to już kolejny w tym roku, tak duży pożar na terenie Kalifornii. Ze względu na trwającą już od kilku lat suszę, ogień pojawia się wyjątkowo łatwo. Wyschnięta roślinność jest doskonały paliwem dla płomieni.

W październiku tego roku ogień zniszczył sławne na całym świecie winnice w okręgach Napa i Sonoma. Ewakuowano wtedy ponad 100 tys. osób. Do walki z płomieniami zaangażowano 10 tys. armię strażaków, których wspierały samoloty i helikoptery. Śmierć poniosło ok. 40 osób. Straty finansowe okazały się gigantyczne.

View of the #ThomasFire from @NWSLosAngeles around 11:15 pm this evening. There has been extreme rapid-spread with this fire. #cawx #SoCal #LAheat pic.twitter.com/A5YNEsPK84

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 5, 2017