„Największa ewakuacja w historii”. Huragan IRMA zbliża się do Florydy. Setki tysięcy amerykanów ucieka w głąb kontynentu [FOTO/VIDEO]

To, co dzieje się obecnie na Florydzie jest określane jako „największa ewakuacja w historii”. Według różnych danych ponad 650 tysięcy osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w związku ze zbliżającym się zagrożeniem.

Już w ten weekend huragan IRMA, który spustoszył wiele karaibskich wysepek, ma dotrzeć do wybrzeży Florydy. Póki co nie wiadomo dla ile osób przyniesie on zagrożenie.

Wcześniej prognozowano, że huragan dosięgnie tylko tych niżej położonych terenów, ale teraz kiedy przybrał na sile, rośnie niepokój. Strefę zagrożoną rozszerzono od tzw „A” do tzw „B”. Obejmuje ona między innymi Miami.

Obecnie ewakuacja obejmuje ponad 650 tysięcy osób, a liczba ta może wzrosnąć o kolejne 200 tysięcy, jeżeli zagrożenie zostanie rozszerzone na strefę tzw „C”.

W mediach pojawiło się wiele zdjęć pokazujących korki spowodowane masową ewakuacją. Ostateczne losy domów i mieszkań, osób, które zdecydowały się na wyjazd, będą zależeć od tego kiedy Irma dotrze do wybrzeża – to będzie determinowało jej siłę.

Ostatni raz burza kategorii 5 miała miejsce na Florydzie w 1992 roku, wówczas wiatr wiał z prędkością nawet 265 km/h. Obecnie jak wiadomo Irma jest żywiołem, o którym mówi się, że może wykraczać poza skalę.

W 1992 roku żywioł przyniósł śmierć 65 osobom, a szacowane straty wyniosły 26 miliardów dolarów. Odnośnie obecnego zagrożenia wypowiedział się specjalista wojskowy. Spektakularne to słowo, które przychodzi mi do głowy – powiedział De Hart.

