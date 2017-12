Nie było gwiazdkowych prezentów dla ONZ. Pod choinkę organizacja dostała rózgę od Trumpa

W Wigilię Nikki Haley ambasador USA przy ONZ obwieściła, iż Stany Zjednoczone zredukowały swój w wkład w roczny budżet organizacji o 275 milionów dolarów. USA są bardzo niezadowolone z działań ONZ



W niedzielę ONZ ustalała ostatecznie swój budżet na rok fiskalny 2018-2019. Tego samego dnia, czyli w Wigilię Nikki Haley, która reprezentuje Stany Zjednoczone w organizacji oznajmiła zmniejszenie zaangażowania swego kraju o 285 milionów dolarów.

Oświadczyła też, iż wynegocjowano znaczną redukcję wyższych kadr ONZ i wspomagających agencji. USA miały też uzyskać wzmocnienie tych programów, na których USA zależy.

Ambasador poinformowała również, iż nadal będą trwałe prace nad zmniejszeniem kosztów funkcjonowania organizacji i poprawieniem jej efektywności działania.

– Niewydolność i nadmierne wydatki ONZ są ogólnie znane – napisała Haley w oświadczeniu. – Nie pozwolimy już na to, by hojność Amerykanów była nadużywana. Redukcja wydatków i dalsze działania podjęte, by zwiększyć efektywność organizacji, to krok w dobrym kierunku.

Ambasador poinformowała również, iż mniejsze zaangażowanie USA nie oznacza, iż rezygnują one z pilnowania swych interesów.

Deklaracja Stanów Zjednoczonych jest jednoznacznie odbierana jako reakcja na potępiająca je rezolucję ONZ. Było to następstwem oficjalnego uznania przez USA Jerozolimy jako stolicy Izraela i zapowiedź przeniesienia do niej własnej ambasady.

Już przed głosowaniem ambasador obwieściła, iż prezydent Trump traktuje je bardzo osobiście i zażądał dokładnego raportu, o tym które kraje zdecydowały się poprzeć rezolucję domagającą się wycofania USA ze swojej decyzji.

Donald Trump zapowiedział też wtedy, iż Stany Zjednoczone zredukują swoja pomoc finansową dla tych krajów, które zagłosowały za ich potępieniem. Polska była jednym z 35 krajów, które oddały głos wstrzymujący.

– Stany Zjednoczone zapamiętają sobie ten dzień, w którym zostały osamotnione i zaatakowane przez Zgromadzenie Ogólne za to, iż egzekwują swe prawa suwerennej nacji – powiedział Niki Haley po głosowaniu w ONZ. – Będziemy o tym pamiętać kiedy się będzie dzwonić do nas jako do największego sponsora organizacji i będą dzwonić do nas różne kraje prosząc o jeszcze więcej pieniędzy, albo prosić o użycie naszych wpływów.

Administracja Trumpa ma bardzo krytyczny stosunek do ONZ i jej różnych agencji. Zarzuca jej nieudolność, nadmierne wydatki i małą skuteczność w rozwiązywaniu problemów

Już w połowie roku Stany Zjednoczone zapowiedziały ograniczenie wysokości swych składek. Kilka tygodni temu oznajmiły zaś, iż rezygnują z członkostwa w UNESCO. Teraz kolejnym krajem, który wystąpił z tej agencji jest Izrael.

