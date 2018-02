Nie uwierzysz, ale to NIE jest nagranie z psychiatryka. Tak Demokraci reagują na orędzie Trumpa [VIDEO]

Donald Trump wygłosił we wtorek przed połączonymi izbami Kongresu doroczne orędzie o stanie państwa. Większość Amerykanów przyjęła je niemal entuzjastycznie, ale oczywiście nie Demokraci. Niektórzy zareagowali dziwnie, a właściwie to debilnie.

Orędzie o stanie państwa wygłoszone przez prezydenta Trumpa spotkało się w całych Stanach Zjednoczonych z bardzo dobrym odbiorem.

Samo trwające blisko 1,5 godziny wystąpienie członkowie Kongresu przerywali co mniej więcej 30 sekund, wstając i oklaskując.

Robili to głównie Republikanie, Demokraci pozostawali w tym czasie nadęci i niewzruszeni. Amerykanie szydzą teraz z nich wskazując, że nie potrafili zareagować nawet na fragmenty, w których mowa była o amerykańskiej fladze.

Na widowni zasiadali zaproszeni przez Trumpa specjalni goście – zwykli Amerykanie, którzy stali się bohaterami Ameryki.

W czasie swego przemówienia Trump wywoływał ich, opowiadał o nich, a sala honorowała ich wstając i oklaskując. Ale nie Demokraci.

Ci siedzieli nabzdyczeni. Nie stać ich było nawet na uhonorowanie swego kolegi Republikanina, który cudem uszedł z życiem po tym jak postrzelił go fanatyczny zwolennik Clinton i Demokratów.

Nie uhonorowali też żołnierza, który rozbrajał bomby podłożone w irackim szpitalu i z narażeniem życia ratował po wybuchu swego kolegę.

Już na stałe do historii Kongresu przejdą zdjęcia Nancy Pelosi, która przewodzi Demokratom w Izbie Reprezentantów. Nagranie z tego jak przez całe wystąpienie międli językiem w zębach obejrzały dziesiątki milionów Amerykanów. Internet szydzi, że puścił jej klej od sztucznej szczęki.

Sami Amerykanie przyjęli orędzie bardzo dobrze. Blisko 100% Republikanów, ponad 70% Niezależnych, a nawet ponad 43% zwykłych Demokratów odebrało je jako znakomite.

Co innego demokratyczne elity, także spoza Kongresu. Demokraci z San Diego urządzili sobie zbiorowe oglądanie orędzia i najprawdopodobniej jakiś seans terapeutyczny. Na te okoliczność uzbrojono ich nawet w gumowe klapki, by mogli się wyżyć.

To nie są obrazki ze szpitala psychiatrycznego, tylko ze zlotu Demokratów w San Diego.

