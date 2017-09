Niszczycielska siła huraganu IRMA. Przerażające nagrania z demolowanych wysp. Portoryko przygotowuje schronienie dla 60 tysięcy ludzi [FOTO/VIDEO]

Niestety Huragan IRMA nie zwalnia i nie daje spokoju mieszkańcom wysp położonych na Atlantyku. Dla wielu z nich niesie on śmiertelne zagrożenie. Nagrania pokazujące moment przejścia huraganu są przerażające.

W tym czasie gubernator Portoryko, które oczekuje na nadejście huraganu, wprowadził na wyspie stan wyjątkowy.

Spodziewamy się ogromnych zniszczeń. Naszym priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia – zapowiedział.

Na wyspie przygotowano 456 ośrodków, w których będzie udzielana opieka, schronienie ma tam znaleźć ponad 60 tysięcy ludzi.

Niepokój panuje także na Florydzie, gdzie huragan ma dotrzeć w weekend. Możemy odbudować wasze domy, ale nie wasze życie – zapowiedział gubernator Rick Scott.

Największe do tej pory zniszczenia huragan wyrządził na wyspie St. Martin, zniszczone zostało między innymi lotnisko. Na innej z wysp żywioł zniszczył najsolidniejsze budynki.

Fale mogą osiągać wysokość nawet siedmiu metrów. Eksperci ostrzegają, że już po przejściu huraganu, jego skutki mogą być najgorsze od wielu lat.

Eye of #Irma seen from the San Juan, Puerto Rico radar. pic.twitter.com/XAqiyoiaue — Thomas Geboy (@ThomasGeboyWX) September 6, 2017

RCI: Striking video shows damage, flooding after Hurricane #Irma wallops St. Martin pic.twitter.com/dfez6fHj99 — Josh Caplan (@joshdcaplan) September 6, 2017

0700 this morning. The worst had passed. Now 1442 and we still have strong winds and heavy rain#Irma pic.twitter.com/Zitrzh0GYI — Terry Crookes (@TerryCrookes) September 6, 2017