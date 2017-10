Pierwsza Dama robi ogromne cięcia w wydatkach. Nie zgadniecie, o ile zmniejszyła personel po Michelle

Pierwsza Dama, Melania Trump posiada obecnie zaledwie jedną czwartą personelu, jaki przysługiwał jej poprzedniczce, Michelle Obamie podczas jej pierwszego roku w Białym Domu.

Jak podaje Fox News na chwilę obecną na liście płac znajdują się jedynie cztery osoby pracujące dla Melanii Trump podczas gdy dla Michelle Obamy pracowało szesnastu doradców.

Przez pierwszy rok rezydowania Obamów w Białym Domu pomoc dla byłej Pierwszej Damy zarabiała łącznie 1,24 miliony dolarów. Personel nowej Pierwszej Damy kosztuje podatników 486,700 dolarów rocznie.

Jednakże największe koszty wiązały się z wdrażaniem programu walki z otyłością wśród dzieci „Let’s Move” w wyniku którego porcje jedzenia w stołówkach szkolnych zostały drastycznie ograniczone a jakość posiłków była wątpliwa. W efekcie rozpoczęła się akcja #ThanksMichelleObama na Twitterze na którym to uczniowie publikowali zdjęcia posiłków jakie otrzymali w ramach tego programu.

Podobnie jak w przypadku wszystkiego innego co robi, jest bardzo ostrożna przy zatrudnianiu skupiając się bardziej na jakości niż ilości. Ważne, by zespół pasował do tego, co chce osiągnąć jako Pierwsza Dama i dobrze się spisywał. Chce być odpowiedzialna kiedy chodzi o pieniądze podatników – mówi Stephanie Grisham, rzeczniczka Pierwszej Damy.

