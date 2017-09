PILNE! Kolejne trzęsienie ziemi w tym samym miejscu. Trzeci raz w tym miesiącu. Odnotowano już kilkaset ofiar

Do kolejnego trzęsienia ziemi doszło w Meksyku. Tym razem w stanie Oaxaca odnotowano trzęsienie o magnitudzie 6.1.

Wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju, Mexico City, które kilka dni temu nawiedziło potężne trzęsienie ziemi w wyniku, którego zginęło 273 osoby.

Wcześniej trzęsienie ziemi odnotowano w Meksyku 7 września, wówczas ofiar odnotowano kilkadziesiąt. W sumie więc poprzednie dwa trzęsienia ziemi przyniosły ponad 350 ofiar, po kolejnym bilans ofiar najprawdopodobniej się zwiększy. Kilkaset ofiar w ciągu miesiąca to porażający wynik.

Ostatnie trzęsienie miejsce miało miejsce zaledwie 4 dni temu, jednak jego centrum znajdowało się znacznie bliżej metropolii, było też silniejsze (magnituda 7.1). To trzęsienie ziemi było najtragiczniejsze w skutkach od 30 lat, zginęły wówczas 273 osoby.

Meksyk znajduje się na styku płyt tektonicznych.

Więcej informacji o dzisiejszym trzęsieniu ziemi wkrótce.

UPDATE: Mexico earthquake measured as magnitude 6.1; country's disaster agency says it's an aftershock of 8.1 quake https://t.co/NvgCEk4bEs pic.twitter.com/sLTyO1GIsT

— CBS News (@CBSNews) September 23, 2017