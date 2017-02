Prof. Chodakiewicz: Zaraz wsiadam do samolotu i lecę do Waszyngtonu. To może być zupełnie inne miasto…

Prof. Chodakiewicz dla wolnosc24.pl (tutaj): Miło się tak słodko pomylić. Widać, że świat się zmienia

Wolnosc24: Co zrobi teraz Trump?

Chodakiewicz: To teraz najbardziej zaskoczony człowiek na świecie. I ma dwie drogi. Będzie dalej takim bufonem jak jest, albo powie sobie: mam 70 lat, zrobię po raz pierwszy w życiu coś dla innych.

Będzie wielkie wietrzenie Waszyngtonu?

Może być. On nie ma swoich ludzi, więc musi ich znaleźć. Może użyć tych, którzy teraz zaczną się do niego łasić, albo wziąć zupełnie nowych. Tak naprawdę skład rządu jest zupełna zagadką. Byłby numer jakby ambasadorem w Warszawie został Matt Tyrmand, który bardzo zaangażował się w tą kampanię, a ostatnio został tak źle potraktowany przez szefa polskiego MSZ-u.

Republikanie zdaje się, że wygrywają na wszystkich frontach. Prezydent będzie mógł zrobić bardzo dużo. Zrobi?

Niestety nie wiadomo co będzie chciał zrobić. Przypominam, że jego wypowiedzi na wiele zasadniczych tematów to szczyt sprzeczności. Zaraz wsiadam do samolotu i lecę do Waszyngtonu. To może być zupełnie inne miasto…