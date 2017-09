Przerażająca skala zniszczeń po przejściu huraganu IRMA. Na Karaibach nie było czegoś takiego od ponad stu lat [FOTO/VIDEO]

Huragan IRMA zmierza już w kierunku Florydy w Stanach Zjednoczonych, gdzie najpewniej dotrze na początku weekendu. Do tej pory huragan zostawił po sobie ogromne zniszczenia na Karaibach.

Jak na razie ofiarami IRMY są wyspy St. Martin, Anguilla, Portoryko oraz Wyspy Dziewicze.

Patrząc na zdjęcia z tych wysp wyjawia się obraz zerwanych dachów, zalanych ulic, połamanych drzew i zniszczonych samochodów. Krajobraz po przejściu IRMY pokazuje, że nie bez przyczyny jest ona nazywana jedną z najbardziej niszczycielskich w historii.

Jak mówią eksperci – tak źle nie było od ponad stu lat. Przypomnijmy, że IRMA ma piątą, czyli najwyższą w skali Saffira-Simpsona, kategorię.

W sieci pojawiają się kolejne nagrania, na samym Twitterze przybywa ich w tempie kilkudziesięciu na minutę, widać na nich jak duże zniszczenia zostawił huragan. Najbardziej dotknięte są wyspy St. Martin i położona niedaleko Anguilla.

Z informacji napływających z USA wyłania się przerażający obraz: huragan zrywał dachy domów, łamał drzewa, zalewał miasta i niszczył samochody. Do wielkości strat odniosły się władze w Paryżu. Francja posiada terytoria zamorskie w rejonie, w którym grasuje potężny żywioł.

Francuskie władze nie podają informacji o ofiarach śmiertelnych, wskazują jednak na duże uszkodzenia w nawet najsolidniejszych budynkach na wyspie. Po ulicach nie da się obecnie przemieszczać inaczej niż za pomocą kajaków itp., woda sięga kilku metrów, na niektórych zdjęciach widać całe samochody pod wodą. Tysiące ludzi pozbawionych zostało prądu.

Na St. Martin ludność została pozbawiona także możliwości działań ratowniczych ze strony strażaków. Tamtejsza remiza znalazła się pod wodą, a cały znajdujący się w niej sprzęt uległ zniszczeniu. W Paryżu powołana została specjalna komórka kryzysowa w związku z zaistniałą sytuacją.

Hurricane Irma is the size of Texas and so powerful it’s showing up on earthquake monitors https://t.co/smrAtYMeru pic.twitter.com/Xz9nRKj6jC — New York Daily News (@NYDailyNews) September 6, 2017

Florida preps for mass evacuations ahead of #Irma while bracing for the possibility of extensive gridlock https://t.co/lOChNCZKcI pic.twitter.com/6jo2QmQ0Tl — CNN (@CNN) September 6, 2017

Pictures m sent to our newsroom from St. Maarten after Hurricane Irma initial impact. pic.twitter.com/jTfHdvE5fy — Eric Yutzy (@EricYutzy) September 6, 2017

#BREAKING: Here are the scenes in Island of Saint Martin after hurricane Irma slammed into the island. (Photos by @AmichaiStein1) pic.twitter.com/D3NMtsITvc — BreakingNNow (@BreakingNNow) September 6, 2017