Przyznał się do bycia pedofilem na sali sadowej. Po tych słowach rozpętała się bijatyka. Musiała interweniować ochrona [VIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło na sali sądowej w Dover w USA. Christopher Elwel przyznał się do czynów pedofilskich. Współwięzień gdy dowiedział się, że siedzi obok mężczyzny krzywdzącego małe dzieci wpadł w furię. Zaatakował go na sali sądowej. Całą sytuacje zarejestrowały sądowe kamery.

Pedofil Christopher Elwell stanął przed sądem za napaść seksualną na osobę małoletnią. Na sali rozpraw 29-latek nie zaprzeczał i przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Jak podaje Daily Mail do gwałtu na małoletniej ofiarze doszło na początku tego roku. Pedofil Christopher Elwell usłyszał wyrok od 7,5 do 15 lat więzienia.

Następnie po usłyszeniu wyroku mężczyznę odprowadzono na ławę oskarżonych, gdzie na swój wyrok czekał inny więzień.

Kolejnym w kolejce po kare za swoje czynny był Josiah Davies. Przed sądem stanął za fałszerstwo i złamanie zasad zwolnienia warunkowego.

Gdy dowiedział się, że siadający obok niego Elwell jest pedofilem, nie wytrzymał i wpadł w furię.

Mimo, że oskarżony miał skute ręce i nogi zdołał uderzyć kilkukrotnie głową siedzącego obok więźnia. Interweniować musiał ochroniarz, który był w pobliżu.

Jak podaje Daily Mail po tym incydencie rozprawa Daviesa została odwołana. Teraz prawdopodobnie jego wyrok będzie większy. Jeśli sędzia dorzuci mu kolejny zarzut, to może trafić do więzienia nawet na 7 lat.

Źródło: Wolność24/ Daily Mail