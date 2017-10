Seks, polityka, Hollywood i załgana Hillary Clinton. „Jest moralnym bankrutem”

Szeryf Milwaukee, David Clarke ostro skrytykował Hillary za jej powolną reakcję na skandal z udziałem Harveya Weinsteina, zarzucając jej obłudę.

Jej nie obchodzą te kobiety – mówił na antenie programu Fox News.

– Dla niej bardziej liczy się jej polityka, reputacja męża, by go poprzeć w Białym Domu dla swoich przyszłych celów politycznych. To było dla niej ważniejsze niż te ofiary. Jest moralnym bankrutem.

Zrobi wszystko, by chronić siebie, swój wizerunek i reputację. Kobiece grupy powinny wystąpić przeciwko Clinton po wybuchu tego skandalu – powiedział Clarke.

Clinton porównała Trumpa do skompromitowanego, hollywoodzkiego producenta, Harveya Weinsteina, którego kolejne kobiety oskarżają o gwałt lub napastowanie seksualne.

Zapytana o podobne zarzuty jakie usłyszał jej mąż od wielu kobiet na przestrzeni lat, unikała odpowiedzi dodając tylko, że „to już przeszłość”.

Przyjęcie stanowiska w sprawie skandalu z Weinsteinem zajęło jej pięć dni. Producent przeznaczył 50.000 dolarów na rzecz Clinton w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej.

Sama Clinton lubi dobitnie podkreślać, iż widzi się w roli adwokata kobiet i ich praw w Ameryce i na całym świecie. Niestety w swoim życiorysie ma wiele epizodów, w których stawała po stronie oprawców.

Najhaniebniejszym tego przykładem była szeroko komentowana w czasie kampanii sprawa gwałtu 12-letniej wówczas Kathy Shelton, którą w czasie procesu Clinton upokarzała, oskarżała o kłamstwa i fantazjowanie o starszych mężczyznach. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta nie mogła mieć dzieci.