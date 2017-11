Siostra zamachowca z Nowego Jorku broni go jak tylko może. „Wyprano mu mózg. Niedługo się opamięta”

Siostra uzbeckiego imigranta oskarżonego o zamordowanie ośmiu osób w Nowym Jorku powiedziała, że jej brat mógł zostać poddany praniu mózgu. W piątek zwróciła się do prezydenta z prośbą o zapewnienie, iż otrzyma on sprawiedliwy proces.

Sayfullo Saipov, lat 29, został postawiony w stan oskarżenia przez sąd federalny w środę. Mężczyzna wjechał wypożyczoną furgonetką w tłum ludzi na ścieżce rowerowej. Działał on na rzecz Państwa Islamskiego. Prezydent Trump publicznie ogłosił, że domaga się on kary śmierci dla sprawcy.

Siostra zamachowca, Umida Saipova, skomentowała sprawę z Taszkentu. Wyraziła nadzieję, że Trump dopilnuje, by jej brat otrzymał więcej czasu i sprawiedliwy proces. W wywiadzie dla Reutersa udzielonego telefonicznie powiedziała, że cała rodzina była zszokowana widząc Saipova z długą brodą krótko po tym jak ożenił się w 2013 roku. Saipova powiedziała w Radiu Wolna Europa, że rodzina wierzyła, iż został on poddany praniu mózgu.

Nie wiemy kto sprał mu mózg. Być może stał się częścią jakiejś zorganizowanej grupy. Naprawdę nie wiem ile zajmie pozbycie się z jego głowy tej trucizny, ale jestem pewna, że jeśli Bóg pozwoli, to wkrótce się opamięta. – tłumaczyła.

Kobieta rozmawiała z bratem na dzień przed atakiem: Był w dobrym nastroju. To była zwyczajna, miła konwersacja.

Matka Saipova widziała syna po raz ostatni w sierpniu, gdy odwiedziła go w Stanach. Mężczyzna miał tęsknić za domem. Matka chciała, by wrócił do kraju. Nie mógł tego zrobić ze względu na mające zaledwie 20 dni dziecko.

Byłam całkowicie zszokowana wiadomościami. Od tamtego czasu przebywałam w szpitalu aż do obecnego popołudnia. Nie był religijny i nigdy nie odwiedzał meczetów. Zawsze był zajęty uczeniem się i pracą. – mówiła.

Rodzina wyraziła nadzieję, że Saipov nie zostanie skazany na karę śmierci w wyniku przyspieszonego procesu. Prezydent Trump zdaje się być jednak przekonany co do słuszności takiego właśnie wyroku co potwierdził wpisem na Twitterze.

Rodzina oskarżonego jest przesłuchiwana przez władze Uzbekistanu.