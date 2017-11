Stany Zjednoczone opracowują nową broń przeciwko Rosji?! „Materiał biologiczny jest zbierany na terenie całego kraju”

Podczas poniedziałkowego spotkania z Radą ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zasugerował, że Stany Zjednoczone tworzą broń biologiczną przeciw obywatelom jego kraju.

W trakcie spotkania z prezydentem, szef Rosyjskiego Społecznego Instytutu Prawa Wyborczego Igor Borysow poinformował, że „nieznane osoby” za pomocą monitoringu zbierają „wizerunki obywateli Rosji”.

A wiecie, że materiał biologiczny jest zbierany na terenie całego kraju? I to od przedstawicieli różnych grup etnicznych i ludzi, mieszkających w różnych częściach Federacji Rosyjskiej. Rodzi się pytanie – po co to robią? Robią to celowo i profesjonalnie. Jesteśmy obiektem wielkiego zainteresowania – odparł Putin.

Zobacz: Wójcik, Zarzeczny, Duva – wspominamy wielkich ludzi sportu, którzy odeszli w 2017 roku

Zasugerował przy tym, że za wszystkim stoi Waszyngton. Już w lipcu br. rosyjska telewizja RT podała informacje, że amerykańskie siły powietrzne zbierają materiał genetyczny Rosjan.

W materiale rosyjski analityk wojenny i były członek komisji ds. broni biologicznej ONZ Igor Nikulin powiedział, że amerykańska armia opracowuje nową broń biologiczną. Stwierdził, że chodzi o wirusy bojowe.

Zobacz: Skandaliczna wypowiedź prawnika. Zachęca do gwałcenia kobiet. „Gwałcenie kobiet w podartych jeansach to narodowy obowiązek”

Źródło: rp.pl