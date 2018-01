To jest lodowa Apokalipsa. W USA trwa zima stulecia. Woda z oceanu wdarła się do miast i zamarza. Są ofiary śmiertalne [VIDEO]

W Polsce patrząc przez okno widzimy pogodę jak we wczesnej jesieni. W USA tymczasem trwa zima stulecia. Stan Massachusetts zmaga się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Strażakom zamarzają kaski a woda na ulicach miast zamarza.

Woda z oceanu wdarła się na ulice jednego z miast w czasie sztormu. Gdyby tego było mało, arktyczna pogoda zamroziła wodę w mieście.

Jak podaje Fox News fala arktycznych mrozów i pogody uderzyła we wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Temperatura sięga tam -30 stopni Celsjusza! Sparaliżowały one transport, a szkoły i niektóre firmy zostały zamknięto do odwołania.

Jak podaje Fox News, w Nowej Anglii silne podmuchy wiatru sprawiły, że woda z oceanu wdarła się do kilku położonych nieopodal miast m.in. Revere, gdzie zamarznięta woda unieruchomiła kilka samochodów.

Niektórzy mieszkańcy zostali uwięzieni w swoich domach i firmach. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych widać, z jak wielką prędkością woda wlewała się do amerykańskich miast. Na zdjęciach poniżej widać także zamarznięte ulice miasta.

W USA jest istna zima stulecia. Burze śnieżne i temperatury spadające nawet do -30 stopni Celsjusza niemal całkowicie sparaliżowały życie w kilku stanach m.in. w Ohio, Iowa, Indianapolis oraz Massachusetts.

Do tej pory z powodu mrozów zmarło już 12 osób.

This is how it looked today in #BrantRock, #Massachusetts, as storm surge from the massive winter storm moving up the east coast poured into the streets @newnewspage pic.twitter.com/dP7wGq6n2S

— Breaking News (@newnewspage) January 5, 2018