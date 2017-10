Tomm Petty nie żyje. Legenda amerykańskiego rocka zmarła na zawał. 20 października ukończyłby 67 lat [VIDEO]

Amerykański muzyk rockowy, wokalista i gitarzysta Tom Petty zmarł w poniedziałek wieczorem na zawał serca w szpitalu w Los Angeles. 20 października artysta skończyłby 67 lat.

– Jesteśmy zszokowani, że musimy poinformować o przedwczesnej śmierci naszego ojca, męża, brata, lidera i przyjaciela Toma Petty’ego – poinformowała rodzina zmarłego.

Wiadomość o śmierci Petty’ego pojawiła się kilka godzin po tym, jak telewizja CBS podała, a później zdementowała niepotwierdzone informacje na ten temat.

Artysta zmarł w szpitalu UCLA Medical Center w Los Angeles po tym, jak w swoim domu w Malibu w Kalifornii dostał zawału serca – poinformowała jego rzeczniczka Carla Sacks. Nie zdołano go uratować i „odszedł w spokoju otoczony przez swą rodzinę, członków zespołu i przyjaciół” – zakomunikowała rodzina Petty’ego.

„Jestem zszokowany i zasmucony wiadomościami o śmierci Toma. Jest tak ogromną częścią naszej muzycznej historii, że nigdy nie będzie drugiego takiego jak on” – napisał w oświadczeniu brytyjski gitarzysta i wokalista rockowy Eric Clapton.

Petty, który sprzedał na całym świecie 80 mln płyt, był gwiazdą rockową w starym stylu – pisze o artyście Associated Press. Wychowany na The Byrds, czy The Beatles i innych zespołach, które niemal czcił jako chłopiec, Petty sam stworzył takie klasyki jak „Free Fallin”, „Refugee” i „American Girl”.

Petty i jego zespół The Heartbreakers niedawno zakończył trasę z okazji 40-lecia swego istnienia. „Myślę, że to może być ostatnia trasa po kraju” – przyznał artysta w ubiegłym roku w wywiadzie dla magazynu „Rolling Stone”.

Tom Petty urodził się w Gainesville na Florydzie i tam też się wychowywał; od młodości zainteresowany był muzyką rockową, w szczególności folk rockiem i southernrockiem.

W połowie lat 60. porzucił szkołę średnią, aby poświęcić się karierze muzycznej. W latach 70. związał się z muzykami z zespołu The Heartbreakers i grupa pod nazwą Tom Petty and the Heartbreakers wydała swój pierwszy album w 1976 roku.

Okres największej popularności zespołu przypadał na lata 80., kiedy to zaliczany był do czołówki amerykańskiego rocka. W 2002 roku Tom Petty and the Heartbreakers zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame jako „pomysłowi, pracowici, sympatyczni i bezpretensjonalni” artyści.

Jako kompozytor i autor tekstów Petty często skupiał się na codziennych zmaganiach człowieka i przezwyciężaniu trudności, co widać w takich utworach jak „Refugee”, „Even the Losers” i „I Won’t Back Down”.

Na przełomie lat 80. 90., oprócz Boba Dylana, Roya Orbisona i Jeffa Lynne’a, Petty wchodził w skład supergrupy Traveling Wilburys, założonej w 1988 roku w Los Angeles przez George’a Harrisona. Współpracował także m.in. ze Stevie Nicks z zespołu Fleetwood Mac, a owocem tej współpracy był słynny przebój „Stop Draggin’ My Heart Around”.

(PAP)