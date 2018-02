USA: Masakra w Parkland. Nie żyje 17 osób. Sprawca jest w rękach policji

Strzelanina w liceum w Parkland, do jakiej doszło w środę przed zakończeniem zajęć, pociągnęła za sobą śmierć 17 osób – podał szeryf hrabstwa Broward, Scott Israel. Sprawca ataku, 19-letni Nicolas Cruz, wcześniej relegowany z tej szkoły, został przesłuchany.

Z doniesień napływających z Parkland wynika, że 12 osób zostało zabitych na miejscu w budynku szkolnym, dwie osoby – na zewnątrz, jedna – na przylegającej ulicy, a dwie – zmarły w szpitalu z powodu odniesionych ran.

Nicolas Cruz bez walki oddał się w ręce policji – wyjaśnił szeryf Israel. Nie są znane motywy jego działań. Miał zostać przed kilkoma miesiącami usunięty z liceum im. Marjory Stoneman Douglas w Parkland „z powodów dyscyplinarnych”. Dyrektor placówki, Robert Runcie, nie sprecyzował jednak z jakich powodów nastąpiło relegowanie ucznia ze szkoły.

W sieciach społecznościowych pojawiły się zapisy wydarzeń z Parkland – w tym część transmitowana na żywo przez uczniów. Wynika z nich, że młodzież została ewakuowana ze szkoły, a budynek przeszukuje teraz ekipa złożona z 12 policjantów. Na miejscu są też służby ratownicze – pisze Reuters.

„To jest potworna sytuacja. Brak słów” – powiedział dziennikarzom dyrektor liceum Robert Runcie.

Parkland, where the school shooting occurred, was named Florida's safest city last year Parkland mayor Christine Hunschofsky: "We've learned that this can happen anywhere. We cannot be complacent. We need to pay attention to what's going on around us." https://t.co/ReBE2ZBOKm pic.twitter.com/jYAXlyG64r — CNN (@CNN) February 15, 2018

Media przypominają, że jest to osiemnasty przypadek przestępstwa z użyciem broni w amerykańskich szkołach w tym roku szkolnym. Takie dane podał ośrodek monitoringu Everytown for Gun Safety. Rejestr obejmuje także samobójstwa uczniów i nieszczęśliwe wypadki.

#KHOU11 After shifting over from #ASTROS Camp to coverage of school shooting in Parkland, Forida, I talked with Alexa Miednik , a Senior at Douglas HS. She never saw a gun but she says she knows the alleged shooter… pic.twitter.com/qzaOUbFMPu — Matt Musil (@KHOUSportsMatt) February 15, 2018

This father, whose 15 year old daughter survived the #Parkland shooting, has a message for politicians.

"STOP taking blood money"@Lawrence #LastWord pic.twitter.com/hk7Kwhddqb — ℓʋℓʋ ℓɛ ℓℴℓℴℓℴℓ (@lulu_lemew) February 15, 2018

Zobacz: PROGNOZA POGODY: Szykujcie się na atak zimy! Syberyjski mróz utrzyma się aż do wiosny

(PAP)