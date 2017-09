Wstrząsające nagrania i najnowsze informacje o huraganie IRMA. Dwie rajskie wyspy na Karaibach zdemolowane [FOTO/VIDEO]

Huragan IRMA sieje spustoszenie na karaibskich wyspach. W tym samym czasie na Florydzie wydano zarządzenie, aby mieszkańcy opuścili swoje domy. Wydaje się jednak, że będzie to panika przesadna, bo huragan jedynie zahaczy półwysep.

Huragan IRMA spowodował już ogromne straty. Annick Giradin, francuski minister do spraw terytoriów zamorskich, poinformował, że żywioł uderzył w wyspy Sain-Barhelemy i Saint-Martin.

Huragan IRMA osiągnął największą możliwą – piątą kategorię w skali Saffira Simpsona. Wiatr wieje obecnie z prędkością 280 km/h. Jednak głosy co do tego, czy należy mu przyznać wyjątkową – szóstą kategorię są podzielone.

Zobacz także: W odmętach lewackiego szaleństwa. Specjalny fundusz dla ofiar huraganu Harvey. Dotyczy tych kobiet, które chcą…

Obecnie huragan szaleje nad wyspami położonymi niedaleko terytorium Stanów Zjednoczonych w kierunku których huragan zmierza. Na Florydzie władze wydały ostrzeżenia, nie jest jednak pewne czy huragan tam dotrze.

Niektóre wyspy takie jak Saint Barth, określana francuską wyspą milionerów, zaczynają szacowanie strat po przejściu huraganu. Narodowe Centrum ds. Huraganów USA określa IRMĘ „najsilniejszym huraganem w basenie Oceanu Atlantyckiego poza obrębem Morza Karaibskiego, jaki kiedykolwiek został zaobserwowany przez Centrum”.

#Irma is the strongest #hurricane in the Atlantic basin outside of the Caribbean Sea & Gulf of Mexico in NHC records https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/P8ebbQJR4k — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 5, 2017

Dzisiaj po południu IRMA ma uderzyć w Antiguę i Barbudę, Saint Kitts i Nevis oraz Anguillę.

Na wyspach w północno-wschodnich Karaibach możemy już zauważyć zagrażające życiu fale o wysokości 2-3,5 metra, bardzo obfite opady deszczu i wiatr, który może powodować katastrofalne zniszczenia – przekazał Michael Brennan z NHC.

Live camera captures Hurricane #Irma's intensity as it bears down on St. Marteen in the Caribbean https://t.co/eUtAVCkopA pic.twitter.com/KZ0s8FmKvr — CNN (@CNN) September 6, 2017

The @Publix on SW 27 Ave in #Miami is almost sold out of #water. Overheard staffer saying they've gone thru 10 pallets today. #HurricaneIrma pic.twitter.com/uUyaHWJe1i — Tom Martinelli (@firstnameTom) September 4, 2017