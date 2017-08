„Zmiennopłciowi są chorzy umysłowo. Demokraci to nadzorcy niewolników”. Te słowa kosztowały burmistrza utratę stanowiska [VIDEO]

Jeff Wieler burmistrz amerykańskiego miasteczka został zmuszony do dymisji po swoich wpisach na Facebooku, w których zaatakował Partię Demokratyczną organizację Black Lives Matter (Życie Murzynów Liczy Się – tłum. red.) i zmiennopłciowych.

Burmistrz przez 25 lat sprawował różne stanowiska w Radzie Miejskiej Piedmont – małym miasteczku położonym w pobliżu kalifornijskiego Oakland. Wybrany przez radę na stanowisko gospodarza miasta, teraz żegna się ze stanowiskiem.

Zgubiły go wpisy, które pozwolił sobie zamieścić na swoim koncie Facebooku.

Na ostatnim posiedzeniu Rady jedna z mieszkanek Piedmont i córka byłego wicegubernatora Kalifornii wygłosiła odczyt cytując wpisy burmistrza na Facebooku : „Black Lives Matter zachęcają do zabijania policjantów”. „Demokraci są dzisiejszymi nadzorcami plantacji niewolników”. „Zmiennopłciowi są chorzy umysłowo”.

Tymi spostrzeżeniami podzielił się burmistrz ze światem. Wywołały one wielkie, przynajmniej zewnętrznie, oburzenie wśród członków Rady. Burmistrz złożył samokrytykę, ale to nie wystarczyło. Zmuszony został do rezygnacji i oświadczenia, w którym przepraszał za swe „bardzo niewłaściwe” postępowanie.

– Bardzo przepraszam za ból jaki sprawiłem – napisał burmistrz. – Na przyszłość ograniczę swą aktywność na Facebooku do zamieszczania zdjęć zwierząt domowych i z wakacji. Całe szczęście, że nie zamieszczałem niczego na Tweeterze.

Nie było dyskusji nad tym, iż organizacja Black Lives Matter, rzeczywiście nawołuje do zabijania policjantów, o czym świadczy choćby poniższy film z demonstracji.

Nie dyskutowano również o tym, iż polityka społeczna Partii Demokratycznej, czy to na poziomie federalnym, stanowym, czy miejskim polega na utrzymywaniu w biedzie mniejszości murzyńskiej i latynoskiej, po to by opieką społeczną uzależnić ją od zasiłków i opieki społecznej fundowanej przez Demokratów.

Co do tego czy osoby zmiennopłciowe są chore umysłowo wypowiadali się nieraz lekarze. Ale można by zagłosować, tak jak w przypadku rozstrzygania przez amerykańskich psychiatrów czy homoseksualizm to choroba.