Znamy tożsamość terrorysty z Nowego Jorku. „Przysięgał wierność ISIS”. Ujawniono nagranie z momentu jego zatrzymania [VIDEO]

Wczoraj wieczorem, zaledwie kilka przecznic od pomnika, który upamiętnia ofiary zamachu na World Trade Center, mężczyzna krzyczący „Allah Akhbar” wjechał w tłum ludzi znajdujących się na chodniku zabijając przy tym 8 osób, a kolejnych 11 raniąc.

Poznaliśmy już tożsamość sprawcy, opublikowano także nagranie z momentu jego zatrzymania.

Mężczyzna nazywa się Sayfullo Saipov. Wczoraj wjechał wynajętą furgonetką na chodnik i ścieżkę rowerową w Nowym Jorku, rozjeżdżając blisko 20 osób. 8 z nich zmarło.

Później uderzył w inne auto, co wyhamowało jego śmiertelny rajd. Saipov wysiadł z samochodu i zaczął spacerować z imitacją broni palnej, w tym samym czasie krzyczał „Allah Akhbar”.

Policji udało się go zatrzymać, mężczyzna został postrzelony i obezwładniony. Na upubliczniony nagraniu widać leżących poszkodowanych i nadjeżdżające radiowozy, a później moment aresztowania mężczyzny.

Możemy zaobserwować także przypadkowych przechodniów, którzy pomagają rannym w oczekiwaniu na przyjazd karetek pogotowia.

Po tym zdarzeniu prezydent Donald Trump poinformował we wtorek na Twitterze, że polecił Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaostrzenie – jak się wyraził – „i tak już ekstremalnego” programu kontroli przybywających do USA cudzoziemców.

Według danych służb napastnik pochodzi z Uzbekistanu, a do Stanów Zjednoczonych przybył w 2010 roku. Policja nie potwierdza jeszcze motywów działania mężczyzny, jednak nie ciężko zgadnąć co mogło nim kierować. W trakcie ataku krzyczał wspomniane już „Allah Akhbar”, a w kierowanej przez niego furgonetce znaleziono list, w którym deklarował wierność Państwu Islamskiemu.

Na podstawie informacji, które mamy obecnie, możemy stwierdzić, że był to akt terroru. Wyjątkowo tchórzliwy akt terroru – powiedział burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio.

