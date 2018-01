Strzelanina w trakcie nocnej zabawy. Nie żyje co najmniej 14 osób

Co najmniej 14 osób poniosło śmierć w rezulacie strzelaniny na zabawie w mieście Fortaleza, na północnym wschodzie Brazylii – poinformowały w sobotę władze. Według lokalnych mediów były to porachunki gangów narkotykowych.

Możemy potwierdzić śmieć 14 osób, chociaż kilka przebywa jeszcze w szpitalu w stanie ciężkim – powiedział na konferencji prasowej Andre Costa, sekretarz ds. bezpieczeństwa władz stanu Ceara, którego Fortaleza jest stolicą.

Według rzecznika największego szpitala w mieście, sześć osób przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej, w tym 12-letni chłopiec.

Do strzelaniny doszło w sobotę nad ranem kiedy do lokalu, w którym odbywała się zabawa wtargnęła grupa uzbrojonych mężczyzn. Otworzyli oni ogień do bawiących się ludzi.

To była masakra, nigdy takiej nie widziałem – powiedział jeden z przybyłych na miejsce policjantów.

Wskaźniki przestępczości w Brazylii biją w ostatnich latach rekordy. Według statystyk policyjnych tylko w stanie Ceara dokonano w 2017 r. 5.114 zabójstw, czyli o 50 proc. więcej niż przed rokiem. W całej Brazylii rekord zabójstw padł w 2016 r. – zamordowano wówczas 61.619 osób, tzn. średnio 7 osób na godzinę.

