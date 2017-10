Szokujące nagranie! Matka uchwyciła na kamerze jak w jej dziecko uderza piorun [VIDEO]

Szokujące nagranie trafiło do sieci. Nagrania na pierwszy rzut oko wygląda sielankowo. Wygłupiający się w deszczu chłopiec, śmiechy poza kamerą. I nagle sielanka zamienia się w horror. Piorun trafił prosto w tańczącego w deszczu chłopczyka! Wszystko to zostało nagrane przez matkę dziecka.

Przez Argentynę w ostatnim czasie przetoczyły się potężne burze. O niebezpieczeństwie tego nieposkromionego żywiołu niech świadczy fakt, że w sąsiednim Paragwaju na skutek rażenia piorunem zginęło dwóch braci: Sinforiano Venialgo Vazquez i i Simon Venialgo Vazquez.

Jak czytamy w Daily Mail ten niesamowity film nagrano w argentyńskim Posadas.

12-latek bawił się na deszczu chcąc pokazać swojej młodszej siostrze, że nie ma się czego obawiać bawiąc się podczas burzy.

Przestraszona dziewczynka stała za drzwiami przypatrując się bratu, kiedy ten się wygłupiał na deszczu z parasolem w dłoni.

Matka dzieci wszystko nagrywała .

Chwilę później doszło do tragedii. W parasol trzymany przez 12-latka uderzył piorun. Jego matka idealnie nagrała ten moment.

Natychmiast upuściła kamerę by ratować swoje dziecko. Jak podają brytyjskie portale, co jest wręcz niewiarygodne, chłopcu nic się nie stało.

Co do dziewczynki, która bała się wychodzić z domu podczas burzy, nie ma co liczyć, że lęk przed błyskawicami szybko jej minie.

Daily Mail/ Wprost/ Wolność24