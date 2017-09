Amerykanie chcą uznania Sorosa za terrorystę. Oficjalna petycja ma już wymaganą liczbę podpisów

Ponad 100 tysięcy osób podpisało już petycję zamieszczoną na oficjalnej stronie Białego Domu, domagającą się uznania Georga Sorosa za wewnętrznego terrorystę. To więcej niż potrzeba, by nadać sprawie oficjalny bieg. 300 tysięcy podpisów zebrano pod petycją o uznanie Antify za organizację terrorystyczną. Administracja Trumpa musi nadać sprawom oficjalny bieg.

Na oficjalnych stronach Białego Domu jest zakładka, poprzez którą można składać petycje. By nadać petycji bieg i uzyskać choćby stanowisko administracji, trzeba w ciągu miesiąca zebrać 100 tysięcy podpisów.

Akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o uznanie Sorosa za terrorystę zainicjowano 20 sierpnia. Do tej pory podpisy łożyło już ponad 100 tys. osób, choć wymagany czas upływa dopiero 19 września. Oznacza to, że Biały Dom będzie musiał oficjalnie ustosunkować się do petycji.

Uznanie Sorosa za terrorystę oznaczałoby m.in innymi zajęcie w USA jego wszystkich aktywów.

Zobacz też: Prezydent podarował żonę nauczycielowi. Bo ten przeczytał mu pochwalny wiersz [VIDEO]

Inicjatorzy petycji napisali, iż Soros rozmyślnie stara się zdestabilizować sytuację w USA i podburza do działań na szkodę Stanów Zjednoczonych i obywateli. – Soros stworzył wiele organizacji, których jedynym celem jest stosowanie terrorystycznej taktyki według modelu Alinskiego, tak by zniszczyć amerykański rząd – czytamy w petycji.

Saul Alinski jest nauczycielem akademickim i byłym skazanym na więzienie terrorystą. Jego książka „Zasady Radykalizmu” jest uznawana za podręcznik opisujący jak zdobyć władzę wywołując rozruchy, zamieszki i terror. Alinski był bardzo mocno związany z byłym prezydentem Obamą, jeszcze w czasach, gdy ten był lewackim działaczem w Chicago.

W petycji, jej inicjatorzy zwracają się do Departamentu Sprawiedliwości o „natychmiastowe uznanie Georga Sorosa, wszystkich jego organizacji i działaczy tychże za wewnętrznych terrorystów i na podstawie Prawa o Konfiskacie zabezpieczenie wszystkich aktywów Sorosa i jego organizacji.”

W podobnej petycji, która została podpisana już przez ponad 300 tys. osób, zażądano uznania Antify jako organizacji terrorystycznej, oskarżając ją o stosowanie przemocy i nawoływanie do zabijania policjantów.

Geoge Soros jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Pierwsze pieniądze zdobył rabując dobra węgierskich Żydów w czasie II wojny Światowej. Jego organizacje były wielokrotnie oskarżane o destabilizowanie rządów w wielu krajach, inspirowanie zamieszek i rozruchów. W Polsce ekspozyturą Sorosa jest Fundacja Stefana Batorego.

Zobacz też: Trump nie odpuszcza. Wybrano już cztery prototypowe projekty budowy muru na granicy z Meksykiem