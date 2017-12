Amerykanie szykują specjalną broń na Koreę Północną. Jest zakazana w prawie międzynarodowym. „Zbyt okrutna i niehumanitarna”

Według najnowszych informacji Amerykanie szykują, zakazaną w prawie międzynarodowym, broń, która ma zostać użyta w walkach z Koreą Północną.

Według najnowszych informacji armia amerykańska, ma być przygotowywana do wykorzystania broni kasetowej. To jeden z rodzajów broni zakazanych w przepisach prawa międzynarodowego.

Powód zakazu jest prosty – uznano, że użycie tej broni jest zbyt okrutne. Mówi się, że jej użycie jest niehumanitarne i może spowodować zbyt duże szkody wśród cywilów.

Amerykanie przechowują w Korei Południowej 1,5 miliona sztuk amunicji kasetowej, czyli blisko 90 milionów mini-bomb. To efekt zawartego porozumienia między krajami.

Zobacz także: Ambasadorka USA przy ONZ wzywa świat do zerwania kontaktów z Koreą Północną i odcięcia jej od dostaw ropy: „Dyktator dokonał wyboru”

Powód zakazu używania tej broni jest prosty – zagraża cywilom, ze względu na dużą siłę rażenia. Po drugie wskazywano na wadliwość wielu pocisków, w związku z czym mogłyby one nie zadziałać prawidłowo i wybuchnąć po zakończeniu działań wojennych. To jednak argument, który możemy odnieść do wielu rodzajów broni.

Ostatni raz Amerykanie użyli tego rodzaju broni podczas walk w Jemenie w 2009 roku. Wówczas był to jeden atak, w wyniku którego zginęło kilkudziesięciu cywilów i kobiet. Od tego czasu nie odnotowano przypadków jej zastosowania.

Konwencja o zakazie użycia broni kasetowej weszła w życie w 2010 roku, jednak Amerykanie, podobnie jak Polska czy Chiny nie podpisały się pod tymi postanowieniami. Konwencję poparła jednak większość państw świata.

Warto przeczytać: Kim Dzong Un wystrzelił rakietę w kierunku Japonii. Korea Południowa odpowiedziała. Pilne posiedzenie rządu Japonii

Źródło: New York Times/o2.pl