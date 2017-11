Amerykanka w podwójnej ciąży. Miała urodzić jedno dziecko za pieniądze. Ale potem była szalona noc z kochankiem…

To nie cud natury. To prawdziwe szaleństwo! Kobieta zgodziła się urodzić za pieniądze dziecko parze Chińczyków. Zapłodniono ją metodą in vitro. Rzecz się udała, ale… kobieta miała w Kalifornii też swojego partnera.

I gdy Jessica Allen, surogatka z Kalifornii, uprawiała seks z kochankiem, zaszła w ciążę chociaż… była już w ciąży. W ten sposób nosiła w brzuchu dwoje dzieci, z których każde miało innego ojca.

Sprawa zaczęła być podejrzana, gdy kobieta urodziła dwójkę dzieci i sprzedała je klientom. Ci zamiast się cieszyć z podwójnego szczęścia, byli oburzeni, gdy okazało się, że nie są to – jak sądził ginekolog – bliźniaki jednojajowe, ale zupełnie różnie wyglądające dzieci.

Chińczycy przyjęli je, ale gdy przeprowadzili testy i okazało się, że ojcem jedno z niemowląt jest partner Jessiki, zażądali odszkodowania, a „nieswoje” niemowlę chcieli oddać do adopcji.

W końcu po prawnej batalii Jessica zdołała uzyskać prawa do wychowywania dziecka będącego potomkiem jej i jej partnera.

Chińczycy zostali przy jednym kupionym dziecku z in vitro. Jessika ostrzega teraz inne kobiety przed surogacją.

