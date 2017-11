Amerykańskie drony śledziły UFO w Afganistanie? Spiskowe teorie po dziwnym nagraniu w sieci. „Atak wiązką energii” [VIDEO]

W internecie pojawiły się teorie spiskowe, dotyczące nagrań UFO dokonanych przez amerykańskie drony bojowe. Bezpośrednim pretekstem był opublikowany w sieci film z Afganistanu.

Według opisu na nagraniu widać obraz z amerykańskiego drona Pretador. Śledzi on niewielki obiekt poruszający się a tle pustynnego, górzystego krajobrazu. W pewnym momencie, gdy Predator zbliża się do obiektu który zniknął za zboczem góry widać oślepiający, jasny błysk. Według publikujących to nagranie śledzonym obiektem było UFO, a amerykańska maszyna została zaatakowana przez nie wiązką tajemniczej energii.

Eksperci, którzy widzieli ten film twierdzą, że jest on autentyczny. Video dało początek kolejnym teoriom spiskowym, dotyczącym ukrywania przez amerykański rząd informacji o obiektach należących do obcych cywilizacji. To właśnie drony amerykańskiej armii miały dokonać wielu nagrań UFO, a opublikowane nagranie jest jedynie „wierzchołkiem góry lodowej”.

