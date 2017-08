Anglia: Pięciolatek zaatakował nożem nastolatków. Najprawdopodobniej pochodzi z rodziny „koczowników” [VIDEO]

Chłopiec w wieku około pięciu lat w Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii zaatakował z nożem w ręku nastolatków i zażądał, żeby dali mu hulajnogę. Dziecko jest najprawdopodobniej członkiem rodziny travellersów.

Do nastolatków w parku w Cambourne, Cambridgeshire podbiegł chłopiec w wieku około 5 lat. Dziecko było bez koszulki, a w ręce trzymało nóż. Zażądał od nich, aby dali mu hulajnogę.

Zobacz też: Narcyz. Niebezpieczny psychopata, ofiara pedofilki. Włoski profesor psychiatrii zdiagnozował Emmanuela Macrona [VIDEO]

Krzyczał „dajcie mi to” wymachując nożem udawał, że dźga właściciela hulajnogi. „Zaatakowani” nie przejęli się roszczeniami „napastnika”, rozległ się śmiech.

„Nie. Odejdź stąd. To jest właśnie to, co robicie. Przyjeżdżacie i chcecie wszystkich dookoła skrzywdzić. Spadaj, a to nagranie wyślemy policji” – mówił jeden z nastolatków. Po tych słowach chłopiec pobiegł w przeciwnym kierunku.

Dziecko najprawdopodobniej było członkiem rodziny travellersów. To grupa „koczowników” składającą się z 20-30 samochodów, którzy w Cromer, w północnym Norfolk wywołali zamieszki.

Policja nie potrafiła sobie z nimi poradzić.

Również policja w Cambridgeshire nakazała grupie opuścić miasto, ale ci nic sobie z wszelkich zakazów nie robią.

Zobacz też: Donald Trump: „NAFTA to najgorsza umowa w naszej historii.” Prezydent USA każe Meksykowi zapłacić za mur

Źródło: polishexpress.uk