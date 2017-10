Armagedon w USA. Kalifornia płonie. 21 ofiar śmiertelnych, setki zaginionych podczas olbrzymich pożarów [VIDEO]

Do co najmniej 21 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów lasów i zarośli w północnej Kalifornii – poinformowały w środę władze tego stanu.

Władze obawiają się, że ofiar będzie znacznie więcej, gdyż kilkaset osób jest zaginionych. Żywioł zniszczył już ponad 3,5 tysiąca domów. Straty szacuje się na wiele miliardów dolarów.

Czytaj też: Kolejny atak na Trumpa hitem w sieci. Eminem wulgarnie dissuje prezydenta USA a do swoich fanów mówi wprost: „Albo jesteście ze mną albo spier*****cie!” [VIDEO]

Najtrudniejsza sytuacja jest w dolinie Sonoma, na północ od San Francisco, gdzie zginęło już 11 osób.

Tysiące ludzi, głównie mieszkańców miasta Santa Rosa, zostało zmuszonych do ucieczki przed żywiołem.

Z ogniem walczy tam ponad 800 strażaków, wspieranych z powietrza przez 70 śmigłowców i 30 samolotów oraz setki pojazdów na ziemi.

Szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjają silny wiatr i dotkliwa susza.

W sumie w całej Kalifornii szaleją co najmniej 22 duże pożary.

Poniżej nagrania z płonącej Kaliforni.

17 lives lost 150+ reported missing 2.000 homes/businesses destroyed. 115,000 acres scorched. Little to no containment. #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/bdYdWoYFOz

— Thomas Drayton (@thomasdrayton) October 11, 2017