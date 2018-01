Awantura w Knesecie. Arabscy posłowie wyrzuceni z sali. Wiceprezydent USA obwieszczał właśnie przeniesienie ambasady do Jerozolimy w 2019 roku [VIDEO]

Arabscy posłowie próbowali zakłócić przemówienie wiceprezydenta USA w parlamencie izraelskim. Doszło do rękoczynów zakończonych wyrzuceniem ich z sali.

Wiceprezydent stanów Zjednoczonych Mike Pence przebywa z wizytą w Izraelu. Gospodarze postanowili bardzo uhonorować gościa i dali mu możliwość wygłoszenia przemówienia w izraelskim parlamencie – Knesecie, co zdarza się niezwykle rzadko.

Kiedy wiceprezydent witał się z obecnymi na sali i mieszkańcami Izraela, ze swoich ław zerwała się grupa parlamentarzystów arabskich, którzy krzycząc i wymachując hasłami starali się przeszkodzić Pencowi.

Całą grupę po krótkiej przepychance usunęła z sali parlamentarna straż.

Sprawną interwencję oklaskami nagrodzili żydowscy posłowie i obecni na sali przedstawiciele rządu.

Niespeszony Pence kontynuował. Jego przemówienie było kilkakrotnie przerywane oklaskami.

Po raz pierwszy, kiedy już po kilkudziesięciu sekundach nawiązał do swego pobytu w stolicy Izraela – Jerozolimie.

Najważniejszą częścią wystąpienia było potwierdzenie, iż Stany Zjednoczone przeniosą swą ambasadę do Jerozolimy. Ma to się stać do końca 2019 roku.

