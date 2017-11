18 ofiar śmiertelnych i ponad 20 rannych karambolu. Wszytko przez mgłę. Samochody płonęły jak zapałki [VIDEO]

Osiemnaście osób zginęło w środę w wyniku karambolu ponad 30 samochodów, które zderzyły się w gęstej mgle na drodze ekspresowej we wschodnich Chinach – podają państwowe media. Co najmniej 19 osób zostało rannych.

Poszkodowanych przewieziono do szpitala; dziewięciu rannych jest w stanie ciężkim.

Do zdarzenia doszło w mieście Fuyang w prowincji Anhui. Na miejscu pracują strażacy i ekipy ratunkowe.

Agencja Xinhua podaje, że w wyniku zderzenia kilka samochodów zaczęło płonąć. W sprawie przyczyn wypadku wszczęto dochodzenie.

Zdaniem policji do kilku wypadków na tym samym odcinku drogi doszło z powodu gęstej mgły.

W karambolu zderzyły się samochody osobowe, ciężarówki i autobusy.

Z szacunków WHO wynika, że każdego roku w wypadkach drogowych w Chinach ginie ponad 200 tysięcy osób.

Poniżej nagrania z tego krwawego wypadku.

At least 18 people died in expressway pile-up involving dozens of vehicles in Anhui, China. Several vehicles caught fire and the accident caused traffic congestion extending 3 to 4 km long pic.twitter.com/lsEbdUYgd4 — China Xinhua News (@XHNews) November 15, 2017

At least 18 killed, 21 injured after more than 30 vehicles collide on expressway in fog in east #China’s Anhui; rescue operation ongoing pic.twitter.com/eqAAZIKMC0 — STOP TERROR (@S_T_O_P_TERROR) November 15, 2017

At least 10 dead after a pile-up involving more than 30 vehicles on an expressway in east China's Anhui Province on Wednesday; rescue operations ongoing pic.twitter.com/bdIj275rPB — People's Daily,China (@PDChina) November 15, 2017

Fox News/ PAP/ Wolność24