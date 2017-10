Co za dużo to niezdrowo. Japonka zmarła z przepracowania. Z samych nadgodzin uzbierałaby etat

Jeden z publicznych nadawców w Japonii potwierdził, iż jedna z ich reporterek zmarła w wyniku przepracowania.

Stacja NHK wydała oświadczenie, w którym potwierdziła zgon jednego ze swoich pracowników. Kobieta była dziennikarką polityczną. Zmarła w wyniku niewydolności serca spowodowanej przepracowaniem. Miwa Sado miała wypracowywać dodatkowe 159 godzin w ciągu jednego miesiąca. Miała 31 lat.

Japonia, która słynie z kultu pracy i społeczeństwa pracoholików od wielu lat stara się walczyć z tym jak przepracowanie odbija się na zdrowiu pracowników. Z przeprowadzonych przez rząd badań opublikowanych w zeszłym roku wynika, iż zgon grozi co piątemu pracownikowi.

Problem z nadgodzinami stał się tak powszechny, że w Japonii ukuto nowy zwrot ‚karoshi’, który oznacza śmierć z przepracowania.

Prawnicy od lat walczą o to, by uznać ‚karoshi’ za problem społeczny i o zmiany w prawie japońskim. W wyniku ich działań wprowadzono w 2014 roku prawo wzywające do polepszenia warunków pracy.

