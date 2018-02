„Dzik gigant” przy szkole podstawowej! Rodzice wpadli w panikę, a on zajadał z kosza na śmieci [VIDEO]

Niezwykłych rozmiarów dzik, został zauważony nieopodal szkoły podstawowej, kiedy grzebał w śmieciach. Okazało się, że zwierzę może być groźne.

Rodzice zauważyli dzika-giganta niedaleko szkoły, kiedy odbierali dzieci. Zwierzę stało na dwóch łapach i grzebało w śmieciach. To wywołało niemałe poruszenie, w końcu jak mówi przysłowie „kto spotyka w lesie dzika…”. A co dopiero przy szkole!

Zwierzę stanęło na dwóch łapach i zaczęło grzebać w śmieciach używając do tego swoich zębów. Rodzice byli przerażeni – obawiali się o bezpieczeństwo swoich dzieci.

Tego typu sytuacje mają być jednak „typowe dla okolicy”, gdyż dzikom brakuje pożywienia. Mogę one jednak stanowić poważne zagrożenie, jeden z mężczyzn został zaatakowany przez dzika, gdy spacerował z psem.

Beware of Pigzilla: Terrifying moment a giant feral #boar eats straight from a garbage bin just metres from a primary school #Hongkong

They are looks healthy not starve pic.twitter.com/53QuV1Kfk2

— Hans Solo (@thandojo) February 13, 2018