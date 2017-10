ISIS jest narzędziem USA do wszczynania konfliktów? „Nieoznaczonymi helikopterami wspierają terrorystów”

Stany Zjednoczone wykorzystują Państwo Islamskie jako narzędzie w Afganistanie, by destabilizować cały region. Tak twierdzi były prezydent Afganistanu, Hamid Karzaj, który naciska na opinię międzynarodową, by ta przekonała Stany do realnej walki z terroryzmem.

Żadne działania przeciwko ISIS nie zostały podjęte pomimo ich dobrze znanym wszystkim działaniom – mówi w wywiadzie dla Russia Today. Wspomina także o doniesieniach o nieoznaczonych helikopterach, które zaopatrywały terrorystów.

Od dwóch lat do dnia dzisiejszego mieszkańcy, starcy, lokalni politycy, media i inni donoszą o nieoznaczony, obcych helikopterach, które wspierają ekstremistów we wszystkich częściach kraju. Wsparcie dla Daesh zdecydowanie nie jest w ramach celów, które chcą osiągnąć w Afganistanie. USA już usadowiło się tutaj. Nie muszą mieć powodu, by tu przebywać. To musi być cel wykraczający poza Afganistan, powodujący problemy w całym regionie – powiedział Karzai.

Choć Afganistan pozytywnie odnosi się do amerykańskiej pomocy w walce z terroryzmem, to w opinii prezydenta wykorzystywanie kraju jako marionetki w regionalnych rozgrywkach jest niedopuszczalne.