Najnowsze informacje z Nanga Parbat. Revol przekazała w jakim stanie zostawiła Mackiewicza

Szef „Polskiego Himalaizmu Zimowego”, Janusz Majer podczas rozmowy z Polsat News przekazał informacje które otrzymał od Elizabeth Revol na temat stanu w jakim znajdował się Tomasz Mackiewicz. Polak miał znajdować się w stanie który określono jako ‚agonalny’.

Majer potwierdził, że zgodnie z relacją Elizabeth Revol, Mackiewicz był w bardzo ciężkim stanie, wręcz agonalnym, kiedy rozstawał się z Elizabeth.

Niestety ratownikom udało się uratować jedynie Revol, o czym poinformował jej partner, Ludovic Giambiasi.

Decyzja zespołu Ratunkowego: Urubko i Bielecki zejdą na dół z Elisabeth. Jutro rano o około 10, jeśli pogoda pozwoli, cała piątka zostanie przewieziona helikopterem do Skardu. Ratunek dla Tomasza jest niestety nie możliwy – ze względu na pogodę i wysokośc stanowiłby zagrożenie życia dla ratowników. To straszna i bolesna decyzja. Jesteśmy w głębokim smutku. Wszystkie nasze myśli płyną teraz do rodziny i przyjaciół Tomka. Płaczemy – napisał na Facebooku.

