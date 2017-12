Niewiarygodne, co lekarze znaleźli w ciele północnokoreańskiego żołnierza. Przerażający widok! [FOTO]

W połowie listopada żołnierz Korei Północnej, 24-letni Oh Chong Song podjął brawurową próbę ucieczki na południe. Podczas przekraczania granicy został kilkakrotnie postrzelony przez swoich towarzyszy broni. Mimo rozległych obrażeń, lekarzom z Korei Południowej udało się uratować uciekiniera, ale to co znaleźli w jego ciele wprawiło ich w osłupienie.

Żołnierz został uratowany przez doktora Lee Cook-Jong i jego zespół. Za zgodą pacjenta personel medyczny pokazał niewiarygodnie duże pasożyty, które wypełzały z ciała pacjenta. O wszystkim poinformowało CNN.

Uciekinier został postrzelony w jelita. Kiedy lekarze ratowali mu życie, z jego wnętrzności zaczęły wychodzić gigantyczne pasożyty, które miały nawet do 27 cm długości!

Zobacz: Świat na krawędzi wojny. Służby zachęcają Trumpa do opcji wojskowej. „Czas się kończy. To ostatnie chwile dla Prezydenta”

Korea Północna jest w tragicznej kondycji gospodarczej. Obywatele tego kraju cierpią głód, żyją w dramatycznych warunkach sanitarnych co sprzyja rozwojowi pasożytów w ich ciałach.

Żołnierz powoli zaczyna dochodzić do siebie. Rekonwalescencję utrudnia żółtaczka, na którą cierpi. Oh Jest pod opieką psychiatry. Marzy o studiowaniu prawa.

Zobacz: Rafał Ziemkiewicz ostro o rządzących! „Pan najwyraźniej odebrał PiS-owi” rozum. Zobacz, co tak zbulwersowało publicystę

Źródło: natemat.pl