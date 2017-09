O krok od egzekucji. Terroryści powstrzymani w ostatniej chwili. Trafiła ich rakieta z ponad 3 kilometrów [VIDEO]

Udało się powstrzymać terrorystów ISIS tuż przed dokonaniem egzekucji. Wszystko za sprawą rakiety przenoszonej przez drona, którą sterował wojskowy oddalony o tysiące kilometrów od miejsca zdarzenia.

Pilot drona znajdował się tysiące kilometrów od miejsca ataku, w bazie Waddington in Lincolnshire. To on wybrał cel i moment odpalenia rakiety Hellfire – możemy przeczytać na „Daily Telegraph”.

Na nagraniu udostępnionym w sieci widzimy moment wyprowadzenia przed pluton egzekucyjny dwóch więźniów, których od śmierci dzielą minuty. Wszystko to dzieje się w syryjskim Abu Kamal.

Czytaj więcej: Dramatyczna akcja ratunkowa w Meksyku. Z gruzów wyciągają żywe dzieci [VIDEO]

Egzekucje udało się powstrzymać w ostatniej chwili dzięki atakowi rakietowemu z krążącego drona. Pocisk o wadze 45 kg leciał z prędkością 1500 km/h.

Według przekazanych informacji snajper uderzył w terrorystę, który nie znajdował się bezpośrednio przy więźniu, ale do tego pilnującego porządku z boku.

Dzięki temu ryzyko zabicia więźniów było znacznie mniejsze, a wywołało efekt śmiertelny wśród części terrorystów, a wśród reszty dezorientację. Więźniów udało się uratować. Na nagraniu udostępnionym przez brytyjczyków widać jak ludzie rozbiegają się we wszystkie strony.

Dzięki takim operacjom członkowie Państwa Islamskiego wiedzą, że zawsze możemy ich znaleźć – powiedział komandor Johnny Stringer.

Warto przeczytać: Rekord śmiertelnego strzału snajperskiego oficjalnie potwierdzony. Jak tego dokonał? Szczegóły niezbędne do oddania mistrzowskiego strzału [VIDEO]