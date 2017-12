O krok od wojny. Setki maszyn bojowych w gotowości tuż przy granicy Korei Północnej [FOTO]

Korea Południowa i Stany Zjednoczone wyślą dziś 230 samolotów bojowych na ogromne manewry. Maszyny są w gotowości do interwencji przeciwko reżimowi Kim Dzong Una.

Vigilant Ace 18 to wspólne manewry amerykańsko-koreańskie, które mają na celu skolektywizować zdolności bojowe obu armii.

„W tym przypadku musimy pomóc w obronie naszych 51 milionów koreańskich sojuszników, muszę mieć pewność, że nasze siły powietrzne są zsynchronizowane. (…) My generujemy siłę bojową i wzmacniamy sojusz” – powiedział pułkownik William D Betts.

Betts podkreślił, że ćwiczenia są częścią starań, aby dobrze przygotować się na „bardzo realne zagrożenie” jakie może pojawić się na granicy koreańskiej.

„Zagrożenie na półwyspie jest bardzo realne, a przeciwdziałanie temu zagrożeniu musi być dla nas priorytetem” – tłumaczył Betts.

Zdjęcia opublikowane przez US Pacific Command pokazują skalę ćwiczeń i potęgę militarną, którą dysponują zarówno Donald Trump, jak i prezydent Korei Południowej Moon Jae-in.

Combined U.S.-ROK forces send 230 aircraft – including 5th-generation stealth fighters – to Exercise #VigilantAce, ensuring alliance #airpower is ready to #FightTonight if necessary to defend Korea https://t.co/ER3BxaPCOi pic.twitter.com/A8X0pFTFHv

— U.S. Pacific Command (@PacificCommand) December 5, 2017