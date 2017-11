Ostatni bastion ISIS w Iraku zdobyty! Wojska Irackie wyzwoliły całe miasto. „Flagi zawisły na wszystkich budynkach państwowych” [VIDEO]

Iracka armia ogłosiła, że przejęła w piątek kontrolę nad miastem Rawa, które było ostatnim bastionem Państwa Islamskiego (IS) w Iraku. Miasto leży w graniczącej z Syrią zachodniej prowincji Al-Anbar.

Oddziały rządowe i jednostki paramilitarne „wyzwoliły całą Rawę i umieściły iracką flagę na wszystkich budynkach państwowych” – brzmi komunikat jednego z dowódców, generała Amira Jarallaha.

Czytaj też: Mocne słowa Stanowskiego o „męczenniku” totalnej opozycji. „Facet, który się podpalił był PIER***LNIĘTY”. Tomasz Lis nie wytrzymał

Trwa oczyszczanie terenu i rozminowywanie licznych bomb pozostawionych w mieście przez dżihadystów.

W czerwcu 2014 roku Państwo Islamskiego proklamowało kalifat na zamieszkanych przez ok. 7 mln ludzi okupowanych obszarach Syrii i Iraku, o powierzchni równej terytorium Włoch.

Według danych międzynarodowej koalicji antydżihadystycznej pod wodzą USA, do dziś ta organizacja terrorystyczna straciła 95 proc. swoich terenów.

Agencja AFP podkreśla, że nawet po odbiciu Rawy irackie siły przemierzają obszary przy granicy z Syrią, by chwytać tam ostatnich dżihadystów.

Pomimo znaczącej utraty terytorium przez samozwańczy kalifat wiele państw obawia się, że ISIS stanowi wciąż poważne zagrożenie w regionie.

Według obserwatorów istnieje groźba zamachów samobójczych i ataków uśpionych komórek tej grupy.

Forces of the #CTS (#ISF) in the city of #Rawa after his release. #Iraq #Iraq pic.twitter.com/B6Zf8CpiBQ

— Strategic News (@StrategicNews1) November 17, 2017