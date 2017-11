Policja w Izraelu się nie patyczkuje. Żydzi chcieli zablokować ulicę i to był ich błąd. Armatka wodna zmiotła ich niczym szmaciane lalki [VIDEO]

Żydzi leją Żydów – dosłownie. Policja w Izraelu nie należy do cierpliwych. Grupa ponad 100 ortodoksyjnych żydów w niedzielę na ulicach Jerozolimy protestowała przeciw decyzjom władz o zniesieniu możliwości nie odbywania służby wojskowej.

Funkcjonariusze posiadali na wyposażeniu także armatkę wodną i nie zawahali się jej użyć. Protestujący wręcz latali jak szmaciane lalki.

Jak widzimy na nagraniu grupa ortodoksyjnych Żydów protestuję, blokując ruch pojazdów na jednej z ulic Jerozolimy. Mimo próśb o rozejście się wytrwale stoją. W pewnym momencie funkcjonariusze użyli armatki wodnej. Siła ataku wodnego rzucała protestującymi niczym szmacianymi lalkami.

Jednak jak podaje brytyjski Daily Mail, wiele organizacji jest oburzonych faktem, że podczas protestu ucierpiała jedna z kobiet znajdujących w pobliżu protestu.

Na samym początku nagrania widzimy, że ofiarą armatki padła także niewinna kobieta, która chciała tylko przejść na drugą stronę ulicy. Została odrzucona przez strumień wody. Na ratunek ruszyła grupa protestujących.

Protest miał miejsce w niedzielę, w Izraelu. Jest jednym z wielu protestów Żydów po tym, jak stwierdzono, że mimo ich wyznania, będą musieli odbywać obowiązkową służbę wojskową.

Przypomnijmy, że w Izraelu jest obowiązkowa służba wojskowa od 18 roku życia i dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jednak w 1948 roku ówczesny premier David Ben-Gurion zwolnił 400 ortodoksyjnych Żydów z obowiązku pełnienia służby wojskowej.

Ten wyjątek miał służyć temu by w zamian za odbycie służby wojskowej mieli oni studiować Torę. W tym roku, we wrześniu izraelski Sąd Najwyższy uznał, że zwolnienie ortodoksyjnych żydów ze służby wojskowej jest niezgodne z konstytucją.

Ortodoksyjni Żydzi, którzy nie chcą iść do wojska wyszli na ulicę w ramach protestu, jednak ich protesty są pacyfikowane.

Poniżej nagranie z akcji policji.

Israeli police send innocent woman flying by skunk-water cannon after being caught in an ultra-Orthodox protest pic.twitter.com/Azc5tXNhgq

— Press TV (@PressTV) November 26, 2017