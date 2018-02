Revol przeżyła dzięki wytycznym polskiego lekarza! „To moja decyzja”

Tuż przed rozpoczęciem akcji ratowniczej, Adam Bielecki wraz z Denisem Urubko postąpili zgodnie ze wskazówkami jednego z polskich lekarzy. Decyzja pomogła w uratowaniu Elisabeth Revol.

Pod koniec stycznia dwójce Polaków udało się w rekordowym tempie dotrzeć do Elisabeth Revol, która podjęła próbę zejścia na własną rękę z Nanga Parbat. Mężczyznom udało się uratować Francuzkę, która miała liczne odmrożeniami trzeciego stopnia.

Dr Rafał Szymczak odpowiada za zabezpieczenie medyczne dla himalaistów, którzy wybierają się na wyprawy na K2. Miał on istotny wpływ na terapię Revol. To właśnie za jego radą Bielecki i Urubko wzięli ze sobą lek na odmrożenia, dzięki czemu udało się zapewnić pomoc Elisabeth gdy ta przebywała jeszcze na górze.

To moja decyzja, ale muszę też oddać szacunek i wiedzę doktorowi Adamowi Domanasiewiczowi, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego, który jest największym ekspertem, jeżeli chodzi o leczenie odmrożeń w Polsce – mówi Szymczak.

Ja przed tą wyprawą, organizując aptekę, konsultowałem się z nim i z dr. Pawłem Podsiadło, którzy są autorami polskich wytycznych kompendium dotyczącego nowoczesnego leczenia odmrożeń. Można powiedzieć, że aprobata doktora spowodowała, że te leki zostały wzięte. To są leki eksperymentalne, ale na tyle bezpieczne, że można było je tam zabrać na miejsce – dodaje.

Lekarz zdradził w jaki sposób kontaktowano się w trakcie akcji ratunkowej.

Do mnie dociera informacja przez Jarka Botora, który był z nimi w kontakcie radiowym. Adam kontaktuje się z Jarkiem, że doszli do Elisabeth, ja przekazuje tą informację do Ludovika (Giambiasi – wieloletni partner wspinaczkowy Revol) i całej grupy z komunikatora WhatsApp – tłumaczył.

