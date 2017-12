Samobójczy zamach pod stadionem. Co najmniej 6 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych

Co najmniej sześć osób zginęło, a 13 zostało rannych w niedzielę w wyniku samobójczego zamachu w pobliżu stadionu piłkarskiego w Dżalalabad we wschodnim Afganistaie – poinformowały władze kraju. Zamachowiec samobójca ukrył ładunek wybuchowy w motocyklu.

Do zdarzenia doszło chwilę po zakończeniu prorządowego wiecu odbywającego się na stadionie. W demonstracji uczestniczyli zwolennicy prezydenta Aszrafa Ghaniego.

Wszystkie ofiary ataku to cywile. Wśród zabitych jest kobieta i dziecko. Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia zamachu.

W sobotę w zamachach w Afganistanie, do których przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie, zginęło dwóch pracowników służb wywiadu, w tym szef wywiadu w Dżalalabad. 10 osób – wojskowych i cywilów – zostało rannych.

Zobacz też: Katastrofa w Pradze. Zawalił się uczęszczany most. Trwają poszukiwania osób, które mogły wpaść do Wełtawy [WIDEO]

(PAP)