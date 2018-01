Schwytano kata ISIS. Kamienował i obcinał głowy. Teraz odpowie za swoje zbrodnie [VIDEO]

Abu Omer albo „Biała broda” był katem pracującym dla islamistów. Kamienował i obcinał głowy ludziom w Mosulu. Po wyzwoleniu miasta przez iracką armię zapadł się pod ziemię.

Na jego trop wpadli mieszkańcy, którzy wydali go siłom porządkowym. Mężczyzna to najprawdopodobniej postać z wielu fotografii przedstawiających publiczne egzekucje, które miały miejsce w Mosulu za rządów tzw. państwa islamskiego.

Pracujący dla islamistów Abu Omer był uważany za jednego z najbardziej niebezpiecznych i okrutnych współpracowników ISIS w Mosulu. Brał udział w wielu publicznych egzekucjach. Do jego zadań należało m.in. ścinanie osób posądzanych o homoseksualizm. W sieci krążą również zdjęcia, na których Omer przygląda się kamieniom przygotowanym do wykonania egzekucji.

Omer został wydany irackiej policji przez mieszkańców miasta. Uważa się, że mężczyzna przewodził kilkudziesięciu egzekucjom. W Mosulu, który do niedawna znajdował się w rekach islamistów, dokonywano licznych zbrodni na cywilach. Bojownicy tzw. państwa islamskiego wprowadzili niezwykle restrykcyjne i okrutne prawo.

W mieście wciąż dochodziło do kolejnych egzekucji. Islamiści handlowali również ludźmi. Codziennością stały się kary cielesne, które często wykonywano publicznie. Relację z zajętego przez bojowników miasta prowadził nauczyciel historii, który publikował swoje obserwacje na koncie Mosul Eye. Krwawe rządy zakończyły się wraz z odbiciem miasta przez siły rządowe.

Doniesienie o schwytaniu „Białej brody” została podana przez brytyjskie media za informacjami opublikowanymi przez AhlulBayt News Agency. Nie zostało jednak potwierdzone, czy mężczyzna, którego policjanci ujęli 1 stycznie to w rzeczywistości Abu Omer. Wygląd zgadza się z nagraniami i zdjęciami, które trafiły do sieci we wcześniejszym okresie. Brak oficjalnego komunikatu irackiej policji.

Źródło: dailymail.co.uk