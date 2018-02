Zazdrosna 36-latka uśpiła swojego partnera. Potem przeprowadziła mu pewien zabieg chirurgiczny. Trudno uwierzyć dlaczego

Tą chorą historią żyje cały Kazachstan. Zazdrosna 36-latka w przypływie zazdrości pozbawiła swojego partnera przyrodzenia. Zhanna Nurzhanova po tej „operacji” choć na chwilę się opamiętała i zawiozła zakrwawionego ukochanego do szpitala. Tam natychmiast ją aresztowano.

Jak donoszą kazachskie portale, zaczęło się od tego, że mężczyzna w obecności swojej partnerki skomplementował zdjęcie innej kobiety. Zhanna Nurzhan po tych słowach zdenerwowała się do tego stopnia, że zaplanowała krwawą zemstę.

Czytaj też: Dramat na autostradzie A2. Pijany prowadził tir-a i zmiażdżył kolumnę samochodów. Kierowcy nie mieli żadnych szans [VIDEO]

Najpierw podała po kryjomu ukochanemu dużą dawkę środków nasennych. Gdy ten zasnął, ściągnęła mu spodnie i zaaplikowała miejscowe znieczulenie w zastrzyku.

Jako, że pracowała w salonie piękności, miała tego cały zapas. Gdy środek zaczął działać, kobieta chwyciła za nóż i z chirurgiczną precyzją pozbawiła Kazacha narządu.

Zhanna musiała poczuć wyrzuty sumienia lub przestraszyć się, że może dojść do śmierci z wykrwawienia. Wsadziła wciąż śpiącego ukochanego do samochodu i zawiozła go do szpitala.

Tam lekarze słysząc co się stało, natychmiast wezwali policje. Oczywiście zaopiekowali się okaleczonym, jednak nie udało się przyszyć utraconej części ciała. Obrażenia były zbyt poważne.

Zgodnie z kazachstańskim prawem Nurzhanovej grozi nawet 6 lat więzienia.

Przeczytaj też: Wątpliwości wokół słów Revol. Czy Francuzka mówi prawdę? „Spisała Mackiewicza na straty”

Źródło: Daily Mail/ radiozet.pl/ nczas.com