„Bild”: Merkel chce ściągnąć do Niemiec rodziny prawie 400 tysięcy imigrantów

Dziennik „Bild Zeitung” ujawnił, że kanclerz Angela Merkel chce ściągnąć w przyszłym roku do Niemiec kolejne setki tysięcy imigrantów. Jej plan łączenia imigranckich rodzin zakłada, że w 2018 roku aż 390 tysięcy Syryjczyków przebywających w Niemczech będzie mogło ściągnać tam swoje rodziny.

Szczegóły planu dziennikarze „Bilda” poznali podczas szczytu w Paryżu, poświęconego kryzysowi uchodźczemu. Główne role odgrywali na nim kanclerz Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron. W szczycie uczestniczyli też przywódcy Włoch i Hiszpanii, a także Libii, Czadu i Nigru, skąd wiodą główne szlaki migracyjne do Europy.

Jak ujawnia „Bild” liczba wiz wydawanych Syryjczykom i Irakijczykom w związku z łączeniem rodzin cały czas rośnie. W 2015 roku niemieckie władze wydały 24 tysiące takich dokumentów, w 2016 r. – 48 tysięcy, a w 2017 r. będzie to już to 72 tysiące.

Jednak liczba przebywających w Niemczech uchodźców, którzy nabywają prawo do sprowadzenia swoich rodzin, cały czas rośnie. O ile obecnie uprawnionych jest do tego 268 tys. Syryjczyków, to w przyszłym roku liczba ta ma wzrosnąć o 120 tysięcy. Według „Bilda” oznacza to, że w 2018 roku rodziny do Niemiec będzie mogło ściągnąć aż 390 tysięcy syryjskich imigrantów.

