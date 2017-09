„Bitwa o Polskę” z terrorystami. Nowa planszówka wywołała furię strażników politycznej poprawności

Rzeszowscy studenci przygotowali grę planszową „Bitwa o Polskę”. Można w niej, jako dowódca polskiej armii, walczyć z islamskimi terrorystami. Gra wywołała oburzenie – wiadomo kogo.

Problem zaczął się, gdy twórcy „Bitwy o Polskę” pochwalili się grą w internecie. Planszówka wywołała natychmiast falę nieprzychylnych komentarzy płynących od czujnych strażników politpoprawności.

Zarzucili oni autorom ksenofobię, podsycanie lęków i takie tam. Oburzenie wywołały scenariusz gry i grafika. W grze można się wcielić w dowódcę polskiej armii, która walczy z zewnętrznymi wrogami. Ci zaś, ze swoimi karabinami i zakrwawionymi mieczami przedstawieni są wypisz, wymaluj jak dżihadyści. Polacy natomiast mają mundury z biało-czerwonymi opaskami.

– Stworzyliśmy projekt, jakiego jeszcze nie było – grę planszową, w której będzie się można wcielić w dowódcę polskiej armii i odeprzeć najazd fanatycznych terrorystów. W grze zawartych jest wiele patriotycznych motywów – mówi w rozmowie główny twórca projektu Michał Jeżak.

– W rozgrywce, która toczy się na mapie Polski, uczestniczy dwóch graczy: obrońca i najeźdźca. Każdy z nich wybiera z sześciu zaznaczonych miast po trzy miasta startowe – opowiada Jeżak. – Od tej chwili muszą za wszelką cenę bronić swoich miast, bo są to jedyne miejsca na mapie, w których można rekrutować nowe jednostki. Celem gry jest zdobycie głównego miasta wroga i pokonanie go. Dróg do zwycięstwa jest wiele i nie ma jednej taktyki, która zapewnia wygraną – dodaje.

Zobacz też: Od dziś możesz wygrać 90 milionów euro! Europejska loteria weszła do Polski. Zobacz gdzie i za ile można kupić zakład

Internauci cytowani przez „Rzeszów News’ oskarżają twórców gry o podsycanie lęków. Według strażników postępu i wielokulturowości w grze nie powinno być też arabskich napisów. Sugerują one bowiem, że każdy muzułmanin to terrorysta.

Autorzy, całkiem niepotrzebnie, próbują się bronić przed oskarżeniami. W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu napisali m.in:

….Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że wszelkie symbole lub grafiki, które wywołują dyskryminacyjne skojarzenia u niektórych osób, na bieżąco weryfikujemy, w oparciu o sygnały przesyłane do nas, jako twórców. Na koniec pragniemy zapewnić, że jesteśmy osobami otwartymi, szanującymi inne kultury i nacje….

Są też tacy, którzy bronią autorów gry i piszą, by ci nie dali się zastraszyć. Twórcy gry chcą już niedługo zorganizować oficjalny turniej „Bitwy o Polskę” i ligę graczy.

Grę można zamówić pod adresem: https://www.facebook.com/bitwaopolske/

Zobacz też: Kiedyś bawiłeś się w to godzinami. Teraz mógłbyś być Mistrzem Świata. Zobacz najciekawszy turniej w historii sportu

Zobacz też: IRMAGEDDON: NOWE NAGRANIA. Tragiczny widok zdemolowanych przez huragan wysp [VIDEO]

Zobacz też: NA ŻYWO Z MIAMI. „Ulicą płynie rzeka!” Floryda w oku cyklonu [VIDEO NA ŻYWO]