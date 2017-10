Muzułmanin relacjonował na Facebooku własną śmierć. Wszystko przez córkę, która nie posłuchała się ojca i wyszła za mąż [VIDEO+18]

Muzułmanin relacjonował na Facebooku własną śmierć. Szokujące nagranie „na żywo” mogli obejrzeć użytkownicy popularnego serwisu społecznościowego. 54-letni Ayhan Uzun usiadł przed kamerką z bronią w ręku i przez jakiś czas opowiadał o powodach, dla których ma zamiar odebrać sobie życie. Gdy skończył – strzelił sobie w głowę.

Pochodzący z Kayseri, w Turcji Ayhan Uzun przed samą śmiercią opowiadał o zniewagach, jakich doznał od swojej rodziny.

Zobacz też: PILNE! Skradziono relikwie św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Złodzieje udawali turystów

Głównym powodem samobójstwa była jego córka, a dokładnie to, że nie zapytała go o zgodę, czy może wyjść za mąż.

W najszczęśliwszy dzień mojej córki (w jej zaręczyny) zadzwonili do mnie i powiedzieli:

„Ojcze, przyjedź na ucztę”. Nikt mnie o to nie zapytał, nikt nie potraktował mnie jak mężczyznę.

„Mój teść zajął moje miejsce, nie mając prawa do tego, aby zaakceptować ślub mojej córki. Może niektórzy z was uznają, że to przedstawienie.”

„Nie życzę nikomu, aby przechodził przez to, przez co ja przechodzę. Dzisiaj relacjonuję to na żywo i to jest moja ostatnia wola – nie chcę, aby ci którzy do tego doprowadzili, uczestniczyli w moim pogrzebie”

Czytaj też: Tak ostro jeszcze nie było. Mocne słowa Pazury do Wojewódzkiego o obowiązującej konstytucji i różańcu. Wszystko na antenie TVN

Relację na Facebooku oglądali bliscy i znajomi Uzuna, błagając go, aby nie popełniał samobójstwa i próbując na czacie odwieźć go od tego.

Mimo to mężczyzna uznał, że hańba jest zbyt duża i przystawił rewolwer do skroni i oddał strzał. Jego rodzinna natychmiast ruszyła do domu Uzauna, jedyne co tam znaleźli to martwe ciało.

Tutaj pełny film z tego szokującego nagrania. 18+

Czytaj też: Ta decyzja Unii będzie dla nas tragiczna. Polska może stracić miliardy złotych i tysiące miejsc pracy. „To po prostu szaleństwo”

Źródło: Daily Mail/ Wolność24