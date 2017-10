Zrzucają ich ze skał, okaleczają na żywca, obcinają głowy. To nie islamiści – to ich przeciwnicy. „A ty co byś zrobił widząc zaszlachtowaną własną matkę?” [VIDEO]

Żołnierze w Iraku nie maja litości dla dżihadystów. Wojna z Państwem Islamskim na terenie Syrii i Iraku jest wyjątkowo brutalna. Każda ze stron tego konfliktu wybiera najbardziej brutalne rozwiązania.

Podczas odbijania poszczególnych miast z rąk bojowników Państwa Islamskiego dochodzi do coraz częstszych odwetów dla pokonanych prześladowców.

Według irackiego prawa za walkę przeciwko prawowitym władzom np. w szeregach islamistów, grozi kara śmierci. Iraccy żołnierze coraz bardziej zmęczeni przeciągającą się wojną i brutalnością dżihadystów, decydują się wymierzać sprawiedliwość bez orzeczenia sądu.

Jak czytamy na portalu healthyteamonline.com żołnierze Irackiej armii tak tłumaczą swoją brutalność wobec bojowników Allaha:

„Jak mamy się zachowywać w stosunku do ludzi, którzy nas mordowali, gwałcili nasze kobiety i zniewolili naszych ludzi i ten kraj?!”

W normalnych warunkach wojennych wobec więźniów powinny być przestrzegane międzynarodowe regulacje, zgodnie z Konwencją Genewską.

Jednak ani obywatele Iraku, ani iraccy żołnierzy nie uważają, że takie prawa i reguły dotyczą tych zbrodniarzy wojennych, jak mówią „tego ludzkiego robactwa”, którzy tworzą Państwo Islamskie.

PI w dużej mierze opiera swoje istnienie na propagandzie. Umieszcza w sieci nagrania z brutalnych mordów na homoseksualistach, narkomanach, członkach wrogich armii i chrześcijanach.

Celem tego działania jest wywołanie strachu w sercach ich przeciwników.

Bojownicy PI odcinają głowy, topią jeńców w basenach i wysadzają ludzi w powietrze przy użyciu wyrzutni rakiet, często w obecności gapiów.

Jednym z najpopularniejszych metod mordu jest zrzucenie związanych jeńców z wysokiego budynku.

Iraccy żołnierze i inni walczący z Państwem Islamskim ulegli brutalności wojny. Widząc jak postępują islamiści zaczęli na nich wykorzystywać te samem metody.

Dochodzi do wielu przypadków znęcania się i torturowania pojmanych islamskich bojowników. Są okaleczani, zrzucania ze skał i dachów, dochodzi nawet do przypadków dekapitacji. Nikt się temu już nie dziwi.

Na poniższym filmie widać jeden z takich aktów. Pojmani terroryści z Państwa Islamskiego najpierw są bici a następnie zrzucani z wysokiej skały. Na koniec mężczyźni są dobijani serią z broni maszynowej.

GRAPHIC CONTENT WARNING: Executing the ISIS way, a video allegedly shows ISF executing IS fighters, throwing them, then shooting in Mosul. pic.twitter.com/PkgX5klXy0 — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) July 12, 2017

Nagranie poniżej opisuje kim był człowiek z nagrania. Na swoim profilu na Facebooku trzymał w dłoni odciętą ludzka głowę.

Na nagraniu widzimy też, irackiego żołnierza , który mówi co powoduje, że w odwecie mordują dzihadystów równie brutalnie jak oni mordują ich bliźnich.

– Oni (ISIS) nas do tego zmusili. Oni zabili naszych przyjaciół, towarzyszy. Co byś zrobił jakbyś zobaczył swoich braci zaszlachtowanych? Co byś zrobił jakbyś zobaczył swoja matkę również zamordowaną?! Co byś zrobił?! Nie wiesz co byś zrobił, bo nigdy nie byłeś w takiej sytuacji– powiedział Falah Aziz.

http://healthyteamonline.com/ Wolność24