Bohaterska akcja kalifornijskiego szeryfa. Przez tunel ognia wywozi niepełnosprawną kobietę z płonącego piekła [VIDEO]

Pożary, które dotknęły północną Kalifornię są największe w historii tego stanu. Kilka miejscowości zostało doszczętnie spalonych. Śmierć poniosło co najmniej 40 osób. Amerykanie przezywają tragedię, ale są też dumni ze swoich służb, które wykazują się niezwykłym bohaterstwem

Tragiczny bilans stale się jednak powiększa. Nadal kilkaset osób uważa się za zaginione.

Spłonęło ponad 3,5 tysiąca domów a także słynne winnice w dolinie Sonoma.

Prezydent Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej co oznacza, że Kalifornia otrzyma pomoc od rządu federalnego.

Tysiące mieszkańców zostało ewakuowanych.

Nie wszyscy jednak zdążyli.

Na nagraniu widać bohaterską akcję zastępcy szeryfa, hrabstwa Sonoma, który odpowiedział na wezwanie.

W domu otoczonym przez szalejący żywioł utknęła niepełnosprawna kobieta.

Na filmie z kamery osobistej i drugiej umieszczonej w samochodzie widać jak policjant dosłownie wchodzi w piekło, a potem wywozi kobietę przez tunel ognia.

Bodycam footage shows the moment a Deputy Sheriff rescues a disabled woman from California wildfires before driving through flames to safety pic.twitter.com/UBUl6XipiW

— Sky News (@SkyNews) 14 października 2017