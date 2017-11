Bohaterski ojciec z dzieckiem na ręku zabija dwóch uzbrojonych napastników [VIDEO]

Sierżant Rafael Souza okazał się nie tylko dobrym mężem i ojcem, ale również doskonałym strzelcem. Trzymając dziecko na rękach odparł atak dwóch uzbrojonych napastników. Żaden z nich nie przeżył konfrontacji z ojcem walczącym o życie rodziny.

Souza wraz z żoną i dzieckiem wybrał się do apteki, by zrobić zakupy. Kiedy jego partnerka płaciła przy kasie, do budynku wbiegło dwóch uzbrojonych w broń palną napastników. Mężczyźni krzyczeli, że to napad.

Brazylijczyk, który na co dzień służy w elitarnym oddziale żandarmerii, nie tracił czasu na negocjacje.

Jeden z napastników wycelował w mężczyznę broń i według zeznań bohaterskiego oficera, chciał go zastrzelić. Ojciec trzymał na rękach swoje dziecko.

Nie przeszkodziło mu to jednak dobyć pistoletu. W błyskawicznej akcji Souza postrzelił obu napastników. Złodzieje zmarli w wyniku odniesionych ran.

Żandarmeria to specjalna formacja, która funkcjonuje we wszystkich dużych miastach i regionach Brazylii. Jej funkcjonariusze nie prowadzą typowych dla policji działań. Głównym celem istnienia formacji jest walka z przestępczością zorganizowaną oraz kartelami narkotykowymi.

Poniżej nagranie z tej niesamowitej akcji:

Źródło: LiveLeak.com

