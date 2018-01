Brutalny atak dwójki policjantów z Wrocławia na 82-letnią kobietę. Teraz grożą im trzy lata więzienia [VIDEO]

Dwoje byłych już policjantów zostało oskarżonych o przekroczenie uprawnień podczas interwencji dotyczącej kradzieży sklepowej. Zdaniem prokuratury z jej trakcie brutalnie zaatakowali 82-letnią kobietę.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w grudniu 2015 r. ubiegłego roku w sklepie przy ul. Strzegomskiej we Wrocławiu. Policjanci interweniowali w związku z kradzieżą sklepową, którą miała popełnić 82-latka.

Prokuratura rozpoczęła śledztwo na podstawie materiałów przekazanych jej przez Komendę Miejską Policji we Wrocławiu. Były to materiały sporządzone w związku z postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko funkcjonariuszom przez ich jednostkę. Jak poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowego we Wrocławiu Małgorzata Klaus, dwoje byłych policjantów – Lidia S. i Piotr L. – zostało oskarżonych o przekroczenie uprawnień.

„Przekroczyli oni swoje obowiązki wobec starszej kobiety poprzez zastosowanie wobec niej nieadekwatnych do jej zachowania środków przymusu bezpośredniego w postaci użycia siły fizycznej, to jest obezwładnienia i założenia kajdanek na ręce” – powiedziała prokuratur Klaus.

Dodała, że starsza kobieta była szarpana, a policjantka dwukrotnie uderzyła ją ręką.

„Oskarżeni przyznali się do winny, złożyli wyjaśnienia, tłumaczyli, że to poszkodowana była agresywna” – powiedziała prokurator.

Oskarżonym grozi do trzech lat więzienia. Po tym jak sprawa wyszła na jaw funkcjonariusze zostali zawieszeni w obowiązkach służbowych. Dziś nie pracują już w policji.

Wolność24/ Policja.pl